Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Блогер Все статьи автора

С*ка ты, война! Будь ты проклята!

1.6т

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

- Вера, помнишь того мальчика, из десятой палаты? Летом, 14-го? Ну, с родимым пятном, молоденького? К нему еще долго никто не приезжал, Ивановна ему пироги домашние пекла?

- Ну, помню?

- умер мальчишка... Сам на себя...

- Каак??! ..

Вера - высокая, темноволосая зеленоглазая ведьмочка. Ребята провожали ее глазами, пытаясь перехватить ее взгляд. Она привыкла и давно не отвлекалась от работы. Строго одергивала их, время от времени выслушивала истории, снимая швы, или накладывая их. А иногда заглядывала в их глаза и спрашивала себя: как они живут с этим? Ну, со всем ЭТИМ?

Молодой мальчик без ног. С пробитым легким или искалеченным навсегда глазом. Смотришь на снимок - а там пуля прошла через глаз, в мозг, и застряла. Уму непостижимо - как они в отделении привыкли это видеть, и главное - научились это лечить. Мальчишки сами не могли осознать, что это с ними происходит. Смотришь на него по-женски, не как медик даже - и пытаешься не показать, как болит твоя душа. Он не осознал, и ты сама не осознала...

- Вера, я на протезах поеду снова. К братишкам. В бригаду свою.

- Хочешь - поедешь... Помолчи сейчас, тебе нужно отдыхать...

Убираешь с его постели очередные "подарки" заезжего депутата - кепку, ручку с фамилией, пакетики с политическими лозунгами. Совсем совесть потеряли...

Новости
Президент готов принять условия России?

Матиос озвучивал цифры: на каждые четыре смерти на поле боя - одна суицид. Вряд ли они верные, потому как в этой войне слишком много всего. Неопознанных, пропавших без вести, разбросанных на поле боя и собранных теми, кто выжил. Раны в основном от артиллерии. От Градов, от разрыва мин, которые щедрым дождем "по укроповскому хутору"...

Много неучтенных этой статистикой, бюрократией и просто человеческим вниманием. Забытых и неуважаемых, неоцененных "уставшими" и непризнанных теми, кому теперь "надо поговорить".

Твое сознание переворачивается, потому что слишком много смерти. Слишком много боли. Ты, однажды увидев, никогда не забудешь. А они - не всегда это выдерживают.

Сука ты, война. Будь ты проклята.

- Красивый был мальчишка... К нему долго никто не приезжал... Я помню...

P.S. Мне не нужно шествие бюджетников в этот день. Я хочу сказать спасибо тем, кто защищает. И вечное спасибо тем, кто уже не с нами. Они услышат.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Парад на День Независимости Военный парад в Киеве Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса война Новости России Россия Россия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
14
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel