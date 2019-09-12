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12 сентября • обновлено в 06:29
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Россияне, у вас нет морального права упоминать о Майдане!

1.7т

МАЙДАН КАК ЗАТЫЧКА.

- Если начнут сильно прижимать бизнес - выйдут на Майдан.

- Кто выйдет?

- Ну, народ.

- Так на Майдан выходят за идею. А за чей-то конкретный бизнес чего все вдруг должны выходить?

- ... (голосовал за нынешнюю власть).

Он человек маленький. И все шаги нового правительства очень поддерживает. Вернее, ему прежде всего нравится "лидер", а все его шаги - по умолчанию, не вникая. Он даже не в курсе ежедневных событий - и в ответ на вопросы, "а что будет, если он все-таки сделает тебе лично плохо" опрометчиво приплетает Майдан.

Мне непонятны упоминания о Майдане в России и Беларуси - вы-то там что знаете о Майданах? Это же не метод решения чьих-либо коммерческих интересов. Сегодня прижмет власть чей-то крупный бизнес - да плевать все хотели на его проблемы. За него, чьи собственники голосовали за Зе - на Майдан никто не выйдет. И за евробляхеров тоже - кроме самих евробляхеров. И за конкретный завод, или автосалон, или агрофирму. Да и на Майданы выходят совсем другие люди - которые на войну ходили, под пули.

Новости
Украина имела лидера мирового масштаба, но она не поняла этого. Жаль

- Так кто за вас на Майдан выйдет? - спрашиваю.

- так, не знаю, выйдут. Вот если не оправдает - то выйдут.

- ты сам и выйдешь? Бросишь вот это свое, маленькое дело, и выйдешь?

- ... ну, почему я?..

- а что, нам за тебя выходить? Не жирно ли будет? Вы, кажется, приехали. Ваша остановка - вы вот за это проголосовали.

Такие меняют тему. Машут рукой - "да что ты можешь знать!" А мне хочется сказать - не приплетайте Майдан к своим мелким неудобствам. Это не затычка, его суть понимать надо. А ДО этого - понимать что-то про страну. Про нацию. Вот когда больно будет не за чей-то бизнес, а за унижение нашей армии, договорняки с врагом-Путиным, надругательство над памятью погибших - будет моральное право упоминать про Майдан.

А пока вам всем пох*й - терпите. Это то, что вам было нужно.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Евромайдан Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Белый господин
Белый господин
Му-ха-ха за идею они выходят, му-ха-ха. Майданы устраивают за бабло, которое платят одни богатые и умные другим, которые уже управляют стадами баранов.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"Так на Майдан выходят за идею." Я напомню, что первые скачки в Киеве начались после отказа Януковича подписать т.н. евроассоциацию, хотя ни один майданутый не прочитал текст документа, за который вышел скакать, читавшие его говорят, что это вредно для Украины.Это не идея, это тупость и ограниченность, повелись на байки про европейские зарплаты
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Майдан стихийное явление. Никакого вложения средств в него не требуется. Да и вообще, сейчас вот благодать и причин никаких для недовольства нет, все хорошо и даже очень. Самое главное помнить, что если сейчас нечто подобное майдану начнет собираться - это будет выгодно Кремлю, потому что выйдут только ватники. Все верно?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Савченко Юрий, почитай на досуге, что такое сарказм что ли. Будет полезно.
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Савченко Юрий
Савченко Юрий
Галушкин Петро, Майдан это стихийное явление,ты это можешь детям в начальных классах рассказывать,а вот США говорят 5 миллиардов в вас вбухали а ожидаемого результата не достигли,а что мы видим сейчас? Что 250 миллионов даже под вопросом выделить вам на вооружение,чувствуешь разницу 250 и 5 миллиардов,а ты говоришь стихийное явление.
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