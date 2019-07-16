Экс-нардеп на росТВ пригрозил возвратом Кубани Украине

Экс-нардеп Александр Ковтуненко заявил, что Украине пригодится Крымский мост, построенный оккупантами. По его словам, именно по нему ВСУ дойдут до Кубани, которую вернут как историческую территорию.

Дерзкая угроза в адрес российских захватчиков прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, свое заявление Ковтуненко подвязал под нашумевшие слова экс-секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

Танки ВСУ "Цензор.НЕТ"

"По поводу Турчинова, по поводу ракет: действительно, Турчинов молодец – показал, что наши ракеты самые длинные и толстые, что могут любые корабли сбить. Но я бы сказал, что мост Крымский нам нужен", – отметил бывший украинский парламентарий.

"Потому что это исключительно украинский проект, я считаю. Поскольку мы из Крыма будем освобождать свои территории в будущем нашей любимой Кубани. Мирно будем переходить на Кубань, восстанавливать связи с нашим украинским народом. Поэтому, россияне, берегите мост Крымский, он нам очень нужен!" – с ухмылкой добавил Ковтуненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США. Столь бурную реакцию у рупоров Кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях.

В свою очередь "Правый сектор" не исключил силовой возврат Кубани, но склонился к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

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