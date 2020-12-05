Экс-глава Нацполиции Князев госпитализирован с COVID-19 в тяжелом состоянии – СМИ

Экс-глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заразился коронавирусом (COVID-19) и его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источник в НПУ. Отмечается, что нынешнего советника министра внутренних дел Арсена Авакова госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

При этом Княев заболел еще на прошлой неделе, а после госпитализации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что экс-главе Нацполиции 49 лет. Он возглавлял НПУ в 2017-2019 годах.

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