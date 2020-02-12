"Экономическая правда" нарушила закон, раскрыв персональные данные более 600 сотрудников "Динамо"

Материал издания "Экономическая правда", в котором была опубликована зарплатная ведомость ФК "Динамо" – это яркий пример злоупотребления медиаресурсом своими правами на проведение журналистских расследований, а также игнорирование журналистами требований законодательства в части защиты персональных данных.

В таком "расследовании" опубликовали персональные данные (в т. ч. идентификационные коды) более 600 сотрудников ФК "Динамо", отметила пресс-служба клуба.

В попытках создать "сенсацию" из ничего журналисты "Экономической правды" продемонстрировали абсолютную некомпетентность в вопросе налогообложения заработных плат и иностранного дохода резидентов Украины.

"Экономическая правда" раскрыла персональные данные сотрудников "Динамо" Динамо Киев от Шурика

Этого бы не произошло, если бы журналисты в соответствии со стандартами своей деятельности официально обратились в ФК "Динамо" за комментарием, позаботились о том, чтобы информация была полной, достоверной и не содержала персональных данных. Но путь банальной манипуляции фактами оказался для некоторых медиа более приемлемым.

Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО "ФК" Динамо "Киев" уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов.

Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются чисто трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав. Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)" - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины.

Порядок начисления и налогообложения вознаграждения (полученного иностранного дохода от Компании "Динамо Киев (Кипр)") регулируется пп.170.11.1 Налогового кодекса Украины, согласно которому сумма такого дохода включена в общий годовой налогооблагаемый доход его получателя и отражается в годовой налоговой декларации. Такая декларация подается футболистами и персоналом клуба в ДФС ежегодно.

В связи с этим, а также учитывая неправомерные действия издание "Экономическая правда", футболисты ФК "Динамо" Денис Бойко, Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук обратились в клуб с просьбой обнародовать их декларации за 2018 (поскольку срок декларирования по 2019 год еще не наступил), которые в полной мере опровергают дезинформацию о якобы неуплате ими любых налогов и сборов.

Декларация Дениса Бойко;

Декларация Виталия Буяльского;

Декларация Сергея Сидорова.

Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910 056, 99 грн, 1 434 631,98 грн и 2 287 655,15 грн соответственно.

Также обращаем внимание, что за 2018 ФК "Динамо" и футболисты оплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.

Авторитетные аудиторские компании регулярно проводят независимый аудит финансовой деятельности клуба, результаты которого подаются и в УАФ, и в УЕФА. Более того, национальные налоговые органы регулярно проверяют правильность уплаты налогов и нарушения законодательства со стороны ФК "Динамо" ни разу не были установлены.

Считаем, что данная информация нивелирует слухи о каком-либо уклонении клуба от уплаты налогов. Советуем журналистам прекратить искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет, и придерживаться общепринятых в цивилизованном мире стандартов выбранной профессии.

Требуем от "Экономической правды" опровержения неправдивой информации и публичных извинений за обнародование персональных данных сотрудников ФК "Динамо", в частности их идентификационных кодов.

Вопрос об обращении в правоохранительные органы в связи с нарушением законодательства о защите персональных данных, а также в суд о взыскании морального вреда, причиненного такими действиями клуба и сотрудникам, остается открытым.

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