Экокатастрофа на Днепре: Томенко показал жуткие фото и назвал виновных

Весь правый берег Днепра возле Канева в Черкасской области уже вторые сутки устлан мертвой рыбой.

На эту ситуацию и отсутствие реакции местных и киевских чиновников указал общественный деятель, председатель комитета экологической политики 2014-2016 годов Николай Томенко. Фото эко-катастрофы он опубликовал в Facebook.

Facebook Николая Томенко

Томенко отметил несколько причин равнодушия чиновников. Во-первых, "черкасские чиновники последние годы живут и горя не знают на взятках "куриной мафии", которая в принципе пренебрегает экологическими предписаниями".

Во-вторых, министр экологии сейчас занят – ведет свою предвыборную кампанию во Львовской области.

Facebook Николая Томенко

Третья причина, по словам Томенко, заключается в новых стихийных свалках. Они "растут как грибы, потому что парламентские лоббисты упаковочного бизнеса не хотят вводить эконалог, местная власть только отмывает деньги на экологии, а "добрый и воспитанный" украинский народ издевается над Днепром как может!"

Facebook Николая Томенко

"О преступном проекте советской власти по созданию на базе Днепра так называемых искусственных морей – Кременчугского, Каневского, Киевского... морей молчу", – добавил Томенко.

Facebook Николая Томенко

Facebook Николая Томенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в реках Черкасщины и на побережье Одесской области позеленела вода. Это произошло из-за размножения опасных цианобактерий, что случилось в результате жары и человеческой халатности.

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