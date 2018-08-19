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"Ехали с сиреной на красный": появились подробности жуткого ДТП с копами в Сумах

18.5тЧитать новость на украинском

В Сумах полицейское авто, которое в результате аварии влетело в пешеходов на тротуаре, ехало на красный свет и со включенной сиреной.

Такую информацию сообщили очевидцы ДТП в комментарии Depo.Сумы. По их словам, полицейский экипаж включил сирену буквально за секунду до столкновения.

Отметим, свидетели сообщил, что по центральной улице ехал "Prius" патрульных, в боковую часть которого врезался Audi. Полицейское авто вынесло на тротуар. Несколько человек попали под неуправляемую легковушку.

ДТП в Сумах

dancor.sumy.ua

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По некоторым данным, один или двое пострадавших находятся на грани выживания.

Ранее очевидцы сообщили, что, автомобиль патрульной полиции включил сирену лишь за пять метров до перехода, когда уже было ясно, что столкновения не избежать.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент со слов очевидцев известно о пятерых пострадавших в ДТП. Местные жители активно публикуют в соцсетях фотографии с места аварии.

Место
УкраинаСумы
Объекты
аварияДТПфотографииполиция
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Николай
Николай
Нужен закон при звуке сирены по тормозам, иначе никак
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Непийвода Орест
Непийвода Орест
Николай, нужно включать сирены до подьезда на светофор, а не выезда на него, ибо водителю еще нужно время чтобы оценить ситуацию и среагировать.
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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