Ехали к Порошенко: полиция заблокировала сторонников Саакашвили

В Музейном проулке полиция заблокировала авто представителей партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил", которые планировали ехать в особняк президента Петра Порошенко в смт. Козин.

Как пишет "Украинская Правда", правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

"Участники акции говорят с полицией и уговаривают правоохранителей освободить дорогу. Также они спрашивают у правоохранителей, почему на шлемах у них нет номеров и просят показать жетоны", - сообщает издание.

Отмечается, что машина принадлежит Сергею Кобе. Ранее правоохранители сообщили ему о нарушении ПДД, которое он совершил днем ​​18 марта.

"Авто Кобы стояло на Европейской площади, а несколько патрульных авто перекрывали ему дальнейшее движение. Впоследствии с Европейской площади Коба переехал в Музейный проулок, где его машине в дальнейшем не дали выехать полицейские", - пишет УП.

На странице "Руху" в Facebook указано, что полиция задержала еще одного активиста Юрия Тебенко. Его повезли в Шевченковский участок полиции.

Отмечается, что его обвиняют в организации разбора конструкций на Майдане Незалежности в Киеве.

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Как сообщал "Обозреватель", по состоянию на 15:00 митинг сторонников Саакашвили завершен.