Я наконец прозрел.

У одного моего боевого друга Володи есть кошка и две собаки. А это же явный признак каких-то психологических проблем. Когда человек не устроен в жизни, он заводит собак и кошек. По крайней мере в Германии это так – большинство алкашей и наркоманов сидят на улицах с собаками и просят подать на корм их животным.

Как же я раньше не уследил в этом логическую последовательность?

Ещё, когда я был в гостях у Володи, его лабрадор Шерлок всё время лез ко мне с требованием, чтобы я того погладил. Вот прям искал мою руку, носом подбивал мою ладонь и подсовывал свою плюшевую макушку. А если моя рука была занята рюмкой, или десертным ножом, то Шерлок клал эту огромную башку мне на колено и глазами делал то, что пытались передать художники мультфильма "Шрек" в морде кота, но так и не передали, потому, что у них не было пса Шерлока, как образца.

И только сегодня я понял, что Шерлок, этот приставучий любвеобильный пёс, был мне сигналом неустроенности моего друга. Шерлок не получает той ласки от своего хозяина и поэтому пристаёт к любому гостю, даже если впервые его видит.

И когда ко мне пришло это прозрение, я заволновался о судьбе моего боевого побратима.

Так вот зачем он пошёл на войну – подумалось мне – он решил таким образом свести счёты со своей никчёмной жизнью. Подумаешь, семья... Там вся семья никчёмных селюков и рагулей, которые ничему не учились. Две красавицы дочери, которые закончили ВУЗы и одна из них тоже, от неустроенности, необразованности и никчёмности тоже, как и её отец, пошла в ВСУ боевым медиком. А Володя воевал в разведке. Мы повесили ему позывной Доцент. А Володя и есть доцент. Доцент кафедры графического дизайна Киевской академии искусств НАОМА. Во время моего последнего визита в Украину я забыл (о чём жалею) положить в сумку подаренный чай, который Володя привёз из Китая, когда ездил туда с лекциями в их китайские университеты. Я пил этот чай у Володи, искал потом такой же в китайских магазинах Германии и спрашивал у китайцев. Китайцы качали головой и очень уважительно на меня смотрели. Они знали про этот чай. Но в самом Китае это элитный и дорогой чай, который сами китайцы могут себе позволить не каждый день. С Володей мы говорим по русски, но в некоторых моментах нам не хватает словарного запаса и мы починаєм спілкуватися українською. Доречі, наше листування йде виключно українською і ніяким не суржиком. Как он там? Скололся поди в чужом подъезде...

Да ладно о Доценте. Я вспомнил про Омегу. Он был старшим нашей десятки добровольцев спецпідрозділа Купол, яка увійшла на початку 2015го року до складу 73го МЦСпП. Омега тоже давно не молодой мальчик, как и Доцент. Он жил в Крыму в Бахчисарае, где имел свой прибыльный бизнес и откуда уехал с приходом каких-то вежливых человеков, до зубов вооружённых и без опознавательных знаков на униформе российского производства. У Омеги высшее техническое образование, он всегда таскал с собой тонну книг по радиоэлектронике и пару баулов с какими-то платами, радио деталями, оловом и паяльником. Он тоже воевал разведчиком. Глядя на него я всегда вспоминал американские боевики про зелёных беретов, где в каждой группе военных спецов есть свой радиогений, способный из консервной банки и ржавой проволоки слепить рабочий передатчик, или wi fi роутер, раздающий интернет в лесу и непонятно, откуда его берущий. Помню, как он по телефону, сидя в блиндаже, помогал детям делать домашние задания. Чуваку реально терять было нечего. Сейчас Валера (Омега) прозябает где-то в Фастове в своём доме. Работает на никчёмной работе, связанной с производством армейских БПЛА. В общем, доживает свою никчёмную жизнь. Зачем-то сам себе, видимо от никчёмности, устраивает вело кроссы на дальние дистанции, а свои никчёмные отпуска тратит на участия в парусных регатах. Надо ему позвонить, узнать, не спился ли.

А ещё Рома! Такий собі селюк з Донецька! Так! З самого Донецька!

И, хотя Роман Сергеич с позывным Евро уже давно вышел из юношеского возраста, но учился в Донецком университете. Когда он был уже на пятом курсе в городе начались митинги в поддержку Майдана. А потом пришли какие-то вооружённые, уже не такие вежливые как в Крыму, человеки. Собрали эти человеки вокруг себя настоящих высокообразованных улицами и забегаловками... не алкоголиков, а людей с утончённой способностью ценить и разбираться в перспективах жизни, наполненной постоянным присутствием большого количества наркоты с алкоголем и захватили сначала оружейки МВД и СБУ, а потом и весь город. Тогда Евро уехал в Киев, примкнул к добровольцам, к этим селюкам и рагулям, и пошёл с оружием в руках возвращать свой город и свой университет. Да, у Романа Сергеича с суржиком не сложилось, но речь его была отточена, как у героя Булгакова профессора Преображенского. Я не просто так вспоминаю о Евро по имени отчеству, ведь мы, два матроса разведчика спецназа, обращались друг к другу именно так. И беседы в часы затишья вели на такие темы и так, что офицеры с академиями за плечами задумчиво слушали, невольно откладывали в сторону боевой нож, которым ели тушёнку из банки, брали в левую руку вилку, а за воротник закладывали белоснежную салфетку... в грязной траншее, ещё не остывшей после обстрелов. Сейчас Евро работает оператором в порту Николаева. Никчёмный человечишко. Рагуль.

А ещё Беня! Нет, позывной не в честь Коломойского, а в честь героя Бабеля.

Вот Беня без высшего образования. Но его специальности позавидуют многие инженера – Баня подводный сварщик. Там часов подводного наплыва больше, чем у бывалых боевых водолазов нашей части и плюс немеряно спасённых от гибели судов. Лет пять до войны Беня работал монтажником металлоконструкций и его зарплата исчислялась в тысячах, только долларов, а не гривен. Квартиру в Киеве он купил себе сам. У него была настолько никчёмная и бесперспективная жизнь, что даже когда в сектор АТО ему пришло сообщение о том, что его квартиру взломали и ограбили, он съездил в Киев на один день, чтобы рассказать следователям о пропаже из дома драгоценностей на внушительную сумму и паре-тройке пропавших пачек долларов и евро, которые Беня предусмотрительно оставил на столе на кухне для подобного случая. А потом вернулся и радовался тому, что воры не нашли его тайную нычку, где лежали более ценные вещи. Ценные не в денежном эквиваленте, а ценные лично для Бени, памятные ему вещи. Ну разве не придурок?

Я вспомнил о том, когда мной усилили другую разведгруппу и мы вечером в "секрете" пили чай и травили байки. Я обмолвился, что как-то слышал, что маленькие рыбацкие суда при сильном шторме не так подвержены риску, как большие корабли. Мол попадая на две высокие волны носом и кармой, длинное судно может переломится под собственным весом. Тогда один разведчик стал мне объяснять, что это миф, так как всё зависит от осадки корпуса и конструктивно-силовой схемы набора. Он попытался мне начертить на земле физическую формулу рассчёта жёсткости, но за спиной мы услышали матерную фразу, означающую, "в данном случае вы не совсем правы" и завершалось это вежливым обращением – коллега. Потом шёл жаркий учёный консилиум с формулами, начерченными на земле, перемешанный абсолютно непонятными аббривеатурами, определениями и обсценной лексикой, переходящей у чистісеньку українську лайку, "Та хай тобі трясця, це вже будували по моїх проектах, коли ти ще спав на гальорці на парах!"

У обоих было инженерное судостроительное образование. Один закончил Одесский, а второй Николаевский университеты.

Эти необразованные и бесперспективные рагули, которым с их жалкими специальностями терять уже было нечего, пошли воевать.

Запорожец! Это и фамилия и позывной. Пацан попал по мобилизации. Высококлассный программист и айтишник. Там не просто образование, а ещё и талант в своём деле...

Я мог бы ещё очень долго перечислять, ведь так получилось, что часть как бы элитная и чтобы перечислить всех рагулей без образования, надо будет перечислить почти всех.

Но отдельно о ком я должен упомянуть, это Миша Горяйнов. Этому никчемному рагулю и селюку повезло с реализацией его высокой суицидальной готовности и он таки закончил свою никчемную бесперспективную жизнь на этой войне.

Я только процитирую официальную информацию о нём:

"Михаил Горяйнов, директор Департамента межгосударственных имущественных отношений, инвестиционной, издательской и административно-хозяйственной деятельности Фонда госимущества Украины, был высокопоставленным государственным служащим 3-го ранга. На фондовом рынке Украины, среди банкиров и финансистов у Михаила - репутация признанного эксперта. У него была "бронь", и он не подлежал мобилизации как ценный специалист."

Была бронь...

Я уже привык, когда оскорбляют меня. Это не ново. Ещё когда я был на войне моя мама писала мне, что её знакомая рассказала, как встретила в Вуппертале одну семейную пару и те поведали ей, что знают такого шизофреника Лёшу с суицидальными наклонностями, у которого жизнь не сложилась и он уехал в Украину за деньги убивать невинных людей.

Вот так, слово в слово. Я услышал и уже через минуту забыл. А сейчас вспомнил.

Дело в том, что сейчас оскорбили не меня, а моих близких людей и память о тех близких, кого со мной теперь нет. Их, к сожалению, очень много.

И оскорбление это нанесено не безликими знакомыми знакомых на улице, а с телеэкрана конкретным человеком, который занимает место телеведущей среди работников СМИ.

Эта особа кроме непосредственно данного "перла" постит видеоролики с обращением к Зеленскому с "достоверной" информацией о том, что на Майдане в палатках делали аборты женщинам, которые пришли туда для предоставления сексуальных услуг протестующим мужикам. При этом она жалуется на то, что она, как труженник телевидения, в условиях карантина не может оплатить высокие коммунальные платежи. При этом само обращение начинается с того, что она с детьми только что вернулась с отдыха в Турции. Вот, вернулась мол, увидела платёжки и её это до жути возмутило.

Знаете, мне тут говорят, что у нас же демократия и каждый волен высказать своё мнение.

Так вот, друзья и недруги, даже демократия в условиях войны не допускает публичной пропаганды на пользу врагу и оскорблений воинов страны, защищающейся от чужой агрессии.

И, если до сих пор нет адекватной реакции от телеканалов, у которых были контракты с этой тупой вражиной, то мне всё ясно с этими каналами. И, если до сих пор нет реакции власти, то мне всё ясно с этой властью.

P.S. В тексте нет кавычек в значимых словах. Привыкайте, ибо скоро (если не уже) никаких кавычек не будет – вам уже открыто это говорят прямо в морду с телевизора.

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