"Ефремов решил, что Украина проститутка?!" Муждабаев жестко ответил актеру

Предложив отдать Украине Крымский мост в качестве знака примирения, российский актер Михаил Ефремов либо пошутил, либо продемонстрировал глупость.

Такое заявление в интервью OBOZREVATEL сделал журналист Айдер Муждабаев.

Комментируя предложение актера, он заметил: "Михаил Ефремов – хороший актер, но либо это была шутка, либо это просто глупость".

"Он что, думает, что Украина – это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все? Нет, дорогие друзья, так не получится. Ворованное надо возвращать в полном объеме, и мост в том числе", - подчеркнул Муждабаев.

И добавил: "Варианты предложить Украине взамен территории деньги или что-то еще – это они пусть обсуждают в своем борделе".

Полную версию интервью с Айдером Муждабаевым читайте в четверг, 7 июня.

Как писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю сказал: "Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят".