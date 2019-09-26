"Едва достали тело из обломков": на Киевщине произошло жуткое ДТП. Фото

На трассе Белая Церковь – Узин в Киевской области вечером 25 сентября столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram. К месту немедленно выехал личный состав спасателей (посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Они обнаружили, что на трассе столкнулись микроавтобус "Mercedes Benz Vito" и грузовик "DAF".

В Киевской области произошла авария ukrinform.ru

Спасатели с помощью механизированного инструмента достали пострадавшего из-под обломков автомобиля и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также они достали тело погибшего, фельдшером-спасателем была оказана медицинская помощь его родным.

Мужчина, находившийся за рулем грузовика, был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он, проезжая вблизи села Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней. Мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус.

Грузовик от удара отбросило в кювет, а тракторист уехал с места происшествия. Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила.

В аварии на Киевщине один человек пострадал, один погиб Киев Оперативный

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре 24 сентября на улице Космической человек на электросамокате на высокой скорости врезался в бордюр и серьезно повредил голову. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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