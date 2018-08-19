МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Единая церковь: в США намекнули, когда Украина получит Томос

6.8тЧитать новость на украинском

Украинская православная церковь может получить от Константинополя Томос об автокефалии уже до конца 2018 года.

Такое мнение высказал в интервью "Голосу Америки" глава УПЦ США митрополит Антоний. По его словам, сама процедура очень сложная, поскольку в большинстве случаев предоставления автокефалии в стране существует лишь одна церковь.

"Поэтому возникает вопрос, кому предоставлять Томос. Этот вопрос надо очень серьезно рассматривать. Есть лица, которым нельзя его предоставлять, это не будет принято большинством верующих. Скорее всего, будет собран Всеукраинский собор из представителей всех церквей Украины. И в этом соборе будет избран патриарх. Это один из вариантов развития", - пояснил он.

Новости
Жизнь после Томоса: кому достанутся все храмы и лавры УПЦ МП

Митрополит добавил, что тогда Константинополь должен будет признать этого лидера церкви и Томос будет предоставлен ему. В то же время, по его словам, ни при каких обстоятельствах он не будет предоставлен правительству.

"Есть другие варианты развития событий, но я не могу об этом говорить сейчас... Нам надо подождать до конца августа. Патриархи в Константинополе обсудят этот вопрос детально. Кто знает, может быть собрание всех православных епископов со всего мира. Если это произойдет, то решение вопроса будет отложено еще на более длительный срок. Но так или иначе, я думаю, какое-то решение будет принято до конца этого года", - заключил митрополит Антоний.

Как сообщал OBOZREVATEL, третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Вселенский Патриарх Варфоломей предоставит УПЦ автокефалию, поскольку для этого есть все основания.

Место
Украина
Объекты
УкраинаУПЦ КПУПЦ МП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
17
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги