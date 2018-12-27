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Единая церковь: Грузия встала на сторону автокефалии для Украины

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Грузинская православная церковь выразила свою поддержку автокефальной поместной Православной церкви Украины.

Об этом шла речь на Синоде, который заседал 27 декабря, передает "Громадське".

После его окончания архиепископ Цилканский и Душетский епархии Зосим отметил, что церковь воздержалась от принятия официального решения по автокефалии для Украины до публикации постановления Вселенского Патриарха.

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Иллюстрация

"Телеканал 24"

Однако, по его словам, Грузинская церковь предварительно собирается поддержать автокефалию.

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"В январе будет опубликовано постановление Вселенского Патриарха, и мы примем решение после. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - заключил архиепископ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

OBOZREVATEL опубликовал самые значимые факты его биографии.

Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского Патриарха собирается сразу сформировать руководящие органы.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Предлагаю переименовать Украину в Автофекалию
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Makc Махов
Makc Махов
Семёнов Александр, предлагаю переименовать Кацапстан в кацапию! Фюпера Путина Хуйло, в Хуйлопутина! 😀😃💣💩🇷🇺🤣🖕
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Петров Игорь
Петров Игорь
Шампур в задницу...с проворотом.
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Makc Махов
Makc Махов
Birxoff Oliver, чубатые и бородатые как ты кацапел? 🖕🤣🇷🇺💩💣😃😃😀
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Петров Игорь, о дырявый, да ты ещё и извращенец? тебе чубатые сегодня глину месили?
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Вот что характерно то,где нет мокшанской морды или их лаптей там - мир да благодать !. Как только появляются мокшанцы влезая своей козломордой натурой начинаются проблемы и тёрки .... Вывод : НЕТ МОКШАНЦА,НЕТ - ПРОБЛЕМ !!!.
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минин евген
минин евген
Birxoff Oliver, ляпнул умственноотсталый сектант из немытой педерации.
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