Единая церковь: Грузия встала на сторону автокефалии для Украины

Грузинская православная церковь выразила свою поддержку автокефальной поместной Православной церкви Украины.

Об этом шла речь на Синоде, который заседал 27 декабря, передает "Громадське".

После его окончания архиепископ Цилканский и Душетский епархии Зосим отметил, что церковь воздержалась от принятия официального решения по автокефалии для Украины до публикации постановления Вселенского Патриарха.

Иллюстрация "Телеканал 24"

Однако, по его словам, Грузинская церковь предварительно собирается поддержать автокефалию.

"В январе будет опубликовано постановление Вселенского Патриарха, и мы примем решение после. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - заключил архиепископ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

OBOZREVATEL опубликовал самые значимые факты его биографии.

Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского Патриарха собирается сразу сформировать руководящие органы.