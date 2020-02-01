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1 февраля • обновлено в 14:17
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Кино на Диване
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Джон Коффи мог бы исцелить Путина от шизофрении?

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Иногда людям кажется, что они способны вершить судьбы людей. В психиатрии этому даже название дали — кесарево безумие. Это состояние, когда человек уверен в своей всесильности и перестает понимать, что он делает. Вот и с лидером нашего северо-восточного соседа произошел подобный конфуз. Жалко только, что излечить такое невозможно.

Джон Коффи мог бы исцелить Путина от шизофрении?

Но в кино, к примеру, возможно все. Так, обладающий невероятно высоким ростом Джон Коффи попадает в камеру для смертников. В будущем его ждала казнь на электрическом стуле. Гигант оказывается наделенным сверхъестественной силой. Джону удается вылечить надзирателя блока от простатита, а также вернуть к жизни ручного мышонка одного из заключенных. В этот момент работник тюрьмы понимает, что Джон не способен на преступление. Но было уже поздно…

Удастся ли надзирателю спасти доброго здоровяка от ужасов окружающей жизни? Узнаете в мистической драме Фрэнка Дарабонта "Зеленая миля".

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Автор
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Место
Украина
Тег
кино
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