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25 ноября • обновлено в 05:41
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Дыхание зимы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В Украине в понедельник, 25 ноября, ожидается солнечная и морозная погода. В западных регионах страны прогнозируют густой туман.

Холоднее всего будет на востоке страны и в центре. Ночью температура воздуха тут снизится до -7 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В центре днем будет до +1 градуса, на востоке днем – до +2. В южных регионах днем до +5, а ночью – до -2. На западе Украины будет до +4 градусов днем и до -2 ночью. Теплее всего будет в Ужгороде. Здесь температура воздуха достигнет +10 градусов в дневное время.

В Киеве в понедельник до -2 днем и до -7 ночью. Осадков не предвидится по всей Украине.

Дыхание зимы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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