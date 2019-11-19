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19 ноября • обновлено в 08:25
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Дыхание зимы: синоптики назвали дату похолодания в Украине

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В Украине с четверга, 21 ноября, температура пойдет на спад и придет серьезное похолодание.

Отмечается, что первым дыхание зимы почувствует восток страны. Ночью там похолодает до -3, -8. В конце недели температура опустится до -11, передает "ТСН".

В дальнейшем холода накроют всю Украину до Карпат. В большинстве областей столбики термометров будут балансировать около нуля градусов.

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Похолодание в Украине усилится: прогноз погоды на 19 ноября от ObozTV

Похолодание в Украине

Похолодание в Украине

Иллюстрация

"К концу месяца может несколько повыситься температура на два-четыре градуса. Затем снова снизится. Конечно, будут колебания. В декабре, думаем, будет более зимняя погода, среднесуточная перейдет через ноль и мы получим уже зиму", – заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 19 ноября, в Украине будет сухо, но туманно и морозно.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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