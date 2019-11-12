В Одесской области поезда сбили двух человек

Двое мужчин по своей неосторожности попали под поезда на Одесской железной дороге.

Оба ЧП произошли в Кодымском районе Одесской области 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Одесская железная дорога".

Первый случай был зафиксирован на подъездном пути Кодымского элеватора. Там тяжелую травму руки получил 33-летний мужчина, вышедший на рельсы в состоянии алкогольного опьянения.

Иллюстрация sputnik-georgia.ru

Во втором случае на станции Слободка пострадал 19-летний парень. Машинист начал экстренно тормозить, но наезда избежать не удалось – парень также получил сильные травмы.

Обоих пострадавших доставили в Кодымскую районную больницу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Львове маршрутка влетела в пассажирский поезд.

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