В Одесской области поезда сбили двух человек

Двое мужчин по своей неосторожности попали под поезда на Одесской железной дороге.
Оба ЧП произошли в Кодымском районе Одесской области 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Одесская железная дорога".
Первый случай был зафиксирован на подъездном пути Кодымского элеватора. Там тяжелую травму руки получил 33-летний мужчина, вышедший на рельсы в состоянии алкогольного опьянения.
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sputnik-georgia.ru
Во втором случае на станции Слободка пострадал 19-летний парень. Машинист начал экстренно тормозить, но наезда избежать не удалось – парень также получил сильные травмы.
Обоих пострадавших доставили в Кодымскую районную больницу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Львове маршрутка влетела в пассажирский поезд.
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