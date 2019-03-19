"Две недели под наркотиками?" Захарова поразила сеть признанием об аннексии Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что аннексия Крыма произошла в то время, когда над Москвой навис эффект гало – оптическая иллюзия двойного солнца.

Воспоминаниями она поделилась в Facebook и нарвалась на насмешки пользователей.

"Никогда не забуду, как в феврале-марте 2014 года регулярно над Москвой можно было заметить эффект гало – когда вокруг солнца появляются круги. Увидеть такое – не экзотика. Но чтобы каждый день в течение пары недель, не могу припомнить", – написала она.

Мария Захарова Lenta.ru

По словам Захаровой, каждый день она видела ртутное солнце в двойном очертании. "Я никогда больше такого в Москве не наблюдала. Такими я запомнила те дни: тревожные, полные неотвратимости, величественные. Так случился Крым", – подытожила она.

Нелепый рассказ тут же вызвал реакцию в сети. Так, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале написал: "Спикер руссоМИД Маша Захарова призналась, что аннексия Крыма происходила в состоянии глубокого наркотического опьянения".

Пользователи также присоединились к обсуждению в комментариях, недоумевая с рассказа Захаровой.

"То есть, величайшую подлость в своей истории мы сделали из-за влияния солнечного гало? Не думаю, что такое оправдание прокатит, когда наш народ предстанет перед Создателем", "Мария Владимировна, не злоупотребляйте! После двух недель галлюцинаций, печень не восстанавливается", "Мария, вот даже боженька знаки подавал, не надо этого делать, ума наберитесь", – сыронизировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что имеет украинские корни, так как у нее половина семьи с украинской фамилией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.