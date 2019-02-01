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''Душевнобольная мастурбация'': экс-министр Украины закатил скандал в эфире, защищая Кремль

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко устроил скандал из-за торта "Руины Кремля", подаренного министру инфраструктуры Владимиру Омеляну его пресс-секретарем Мариной Томко.

Оскорблениями он разразился в эфире телеканала NEWSONE. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я бы такое пресс-секретарю одел на голову. Понимаете, дело не в том, что кто-то больше должен был использовать контрацептивы в интимных отношениях. Право на жизнь имеют все, и я это только поощряю", – высказался скандальный политик.

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Евгений Червоненко

Евгений Червоненко

Скриншот из видео

Он также заявил, что такой подарок может повлиять на отношения с российской стороной. "То, что сделала его пресс-секретарь – это какая-то душевнобольная мастурбация. Ты опять опозорила страну. Что могут подумать в Кремле, глядя на эту инсталляцию?" – озвучил он.

"Если хотела выслужиться или понравиться, так надень каблуки повыше, чулки, что-то умное скажи", – продолжил Червоненко.

Скандальную речь экс-министра прокомментировал украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. "Каждый стареет на свой манер. Вот и к Червоненко пришел маразм", – написал он

''Душевнобольная мастурбация'': экс-министр Украины закатил скандал в эфире, защищая Кремль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Червоненко заявил, что Украина не выживет без экономической поддержки Кремля.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Евгений ЧервоненкоАлексей Голобуцкий
Место
Украина
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Комментарии
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Это уже не смешно, с ним пора что-то делать! Это настоящее Ватное СКОТОБЫДЛО!
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
І такої бидлоти на Україні багато
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А кого, кроме червоненко, интересует, что могут подумать в Кремле?
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