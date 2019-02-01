''Душевнобольная мастурбация'': экс-министр Украины закатил скандал в эфире, защищая Кремль

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко устроил скандал из-за торта "Руины Кремля", подаренного министру инфраструктуры Владимиру Омеляну его пресс-секретарем Мариной Томко.
Оскорблениями он разразился в эфире телеканала NEWSONE. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Я бы такое пресс-секретарю одел на голову. Понимаете, дело не в том, что кто-то больше должен был использовать контрацептивы в интимных отношениях. Право на жизнь имеют все, и я это только поощряю", – высказался скандальный политик.
Евгений Червоненко
Скриншот из видео
Он также заявил, что такой подарок может повлиять на отношения с российской стороной. "То, что сделала его пресс-секретарь – это какая-то душевнобольная мастурбация. Ты опять опозорила страну. Что могут подумать в Кремле, глядя на эту инсталляцию?" – озвучил он.
"Если хотела выслужиться или понравиться, так надень каблуки повыше, чулки, что-то умное скажи", – продолжил Червоненко.
Скандальную речь экс-министра прокомментировал украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. "Каждый стареет на свой манер. Вот и к Червоненко пришел маразм", – написал он
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Червоненко заявил, что Украина не выживет без экономической поддержки Кремля.
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