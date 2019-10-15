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15 октября • обновлено в 06:16
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Думали, после обмена Россия остановится?

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Давайте оглянемся назад и вспомним, через что пришлось пройти нашей стране. Я имею ввиду не только эту российско-украинскую войну, но и все то "имперско-большевистско-советско-малороссийское" (сорри за такую форму речи) БЕЗУМИЕ, что творилось на нашей земле. Все-все-все, что они принесли на нашу землю, а мы съели и насильно прожевали, за долгие годы нашего с ними сосуществования.

У нас из-за них погибли миллионы. Во имя чего? Чужих идеалов? Сытых партийных желудков за наш счет? Награбленных музейных экспонатов, коими забиты российские музеи? Лжи, вбитой в наши головы в школах, ВУЗах, пока мы считались "советскими людьми"? Грандиозный тормоз, откинувший нас в развитии на годы назад. Афганистан, в который Украине ходить не надо было. Не Украина самоутверждалась все эти годы за чужой счет! Украина-то самодостаточна, по большому счету...

По сути, все, во что мы вкладывались с наивной верой, что "для братьев" - это в Москву. Все прогрессивное, наглядное, показушное - именно там. Никто не хочет эмигрировать в Читу. Или в Архангельск. У огромнейшей страны есть один рот - Москва. И он жрет не по-детски. Ради пары городов и еще забытого Богом куска территории под Китаем, где качали нефть и еще на что-то рассчитывают - и у нас, и в Беларуси погибали миллионы. Мы, собственно, нужны им были для двух целей: в качестве буферной зоны и в качестве дойных коров. Все.

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Мы за мир любой ценой: как Донбасс относится к "капитуляции Украины"

Вопрос: кто-то сомневается, что впереди у нас настолько мирные времена, и банально-наивное "все будет хорошо", что теперь мы вообще обойдемся без лидирующей роли армии в нашем государстве? Я не говорю о тотальном военном положении, но страной не могут управлять генералы без практического опыта, гражданские без безусловного понимания, что и кто нам угрожает. Впереди вся та же бесконечная борьба за право существовать, и глядя на мирную жизнь в Украине - мысль напрашивается одна. Они просто не поняли, чего избежали.

Вот почему меня дико обижает каждый факт ущемления, унижения, замалчивания, недофинансирования или обесценивания нашей армии. Рядом, в России - безусловный огромный блеф, когда снимают фильмы о доблести, накачивают величием, а по факту их армия далека от идеала и от высоких стандартов. Сами пишут, что обычный, стандартный, беспросветный совок, каким был, таким и остался. Мы хотим как у них? Когда шагнули и замахнулись уже на ступеньку более высокую, чем россияне?

Что значит - назад?

Что значит - "нацисты"?

Что значит - "устали"?!

Высказала уже мысль сегодня о страховке. Что мы заявляем об уплате налогов, или вообще шедевр "я на эту страну пахал" - теперь меня обязаны защищать. Так вот, мало мы вкладывали в эту страховку. Мало, мало и мало. И не на ту страну пахали, если на момент российского вторжения мы оказались плачевно не готовы себя защитить. Мы вынуждены были практически с нуля собирать новую армию.

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И в обозримом будущем лучше смириться с фактом и необходимостью, что без армии мы страной не останемся. Просто не останемся, потому что нашими надеждами и заявлениями, что "мы думали, что после обмена Россия остановится...", "мы думали, что Крымом все ограничится...", "мы думали, мы надеялись, мы верили..." - всем этим Россия подтирается.

Так что либо Армия, сильнейшая как сталь, либо ничто. В смысле, там, где должна быть Украина - НИЧТО.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
армия война Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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