Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) инициировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Духовенство намерено обсудить с главой государства вопросы формирования семейной политики, противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства, сообщается на сайте ВСЦиРО.

Духовенство захотело встретиться с Владимиром Зеленским vrciro.org.ua

Совет предлагает минимизировать аборты в стране, а также больше популяризировать усыновление среди украинцев, чтобы ликвидировать интернаты.

"Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создания надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и популяризировать усыновление среди граждан Украины", – подчеркнул в совете.

Также представители церквей и религиозных организаций подчеркнули, что случаи домашнего насилия участились в условиях карантина. Вместо Стамбульской конвенции они предлагают развивать национальное законодательство, пойдя по пути других европейских стран: Великобритании, Лихтенштейна, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Молдовы, Армении.

Кроме того, совет намерен поднять вопрос о коммерческом суррогатном материнстве, вспомнив о десятках младенцев в киевской гостинице. В этом вопросе духовенство поддержало позицию детского омбудсмена Николая Кулебу о риске для детей, рожденных таким способом.

"И Конституция Украины, и Семейный кодекс Украины признают семьей, созданную на основании брака, только союз мужчины и женщины, подчеркивая тем самым приоритетность и естественность такой формы семейного воспитания ребенка", – добавили в совете.

Представители церквей и религиозных организаций подчеркнули, что эти вопросы требуют неотложного решения и диалога между руководством государства и религиозным сообществом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с членами ВСЦиРО, на которой стороны обсудили смягчение карантина.

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