Остался верным Украине и уехал служить на Донбасс: история АТОшника, трагически погибшего в ДТП

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в результате ДТП погиб 56-летний офицер и участник АТО Игорь Ставинога. Мужчина торопился домой и переходил дорогу, чтобы успеть на троллейбус, когда его сбил автомобиль.

Сутки врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

"Мы с тобой больше не увидимся?"

Семья Игоря Ставиноги сейчас ищет свидетелей аварии, в которой погиб их родной человек. "В то утро, 9 октября, муж уходил на работу чуть раньше меня. А я уезжала в командировку вечером, поэтому уже собрала сумку и провожала его. Мы стояли в коридоре, и я сказала ему: "Ну все, Игореш, счастливо тебе".

Он спросил: "Мы что, больше с тобой не увидимся?". "Нет, наверное", – сказала ему. Вот так расстались. Мы еще созвонились с ним в 19.05 по телефону. А через полчаса его не стало", – вспоминает супруга погибшего полковника Лариса.

Полковник Игорь Ставинога Facebook Яны Ставиноги

Игорь Ставинога работал в Министерстве обороны, возглавлял управление планирования войск химической защиты. В тот вечер он возвращался домой, переходил проспект недалеко от министерства.

"Как рассказывают люди, которые звонили нам, возможно, он не успел закончить переходить дорогу. Это произошло на переключении между зеленым и красным светом светофора. Там такой участок небольшой, между двумя светофорами. Машина поехала и сбила его. Врачей вызвал водитель авто, которое ехало рядом", – рассказывает жена погибшего.

Игорь Ставинога получил очень серьезные травмы. "Сутки врачи 17-й больницы пытались вытянуть его, подключали все аппараты. Я благодарна врачам за то, что они делали все, что могли. Но 10 октября в восемь вечера Игоря не стало", – рассказывает жена.

Игорь Ставинога Facebook Яны Ставиноги

"Украинцы должны жить в Украине"

Погибший Игорь Ставинога родом из Винницы. Армии он отдал более 40 лет. С 7 класса учился в Киевском военном училище (сейчас Киевский военный лицей им. Богуна). Затем поступил в Высшее военно-политическое училище в Свердловске. После окончания его отправили служить в Казахстан.

"Там они обслуживали ракеты дальнего действия. В пустыне были специальные шахты, в которых раскрывались стальные диски и оттуда запускались ракеты. Они работали вахтенным методом. А затем его перевели в Венгрию служить. Мы там прожили четыре года, там родилась наша дочь. Затем войска из Венгрии стали выводить, и Игорь поступил в Высшую военно-политическую академию в Москве. Через три года закончил ее.

Тогда начал разваливаться Советский Союз. Многие его сослуживцы остались в России. Но он мне сказал: "Украинцы должны жить в Украине, это наша родина". Я хорошо помню его слова. Мы собрались и переехали в Житомир", – вспоминает Лариса Ставинога.

Полковника сбила машина недалеко от Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте в Киеве google.com.ua/maps

Говорил правду в глаза

В Житомире полковник Ставинога служил в штабе 8-го армейского танкового корпуса. Затем Игорь Иванович поехал в Югославию с миротворческой миссией. Вернулся только в 95-м, и через год в семье родился сын.

Позже Игорь был заместителем ректора Хмельницкой академии пограничных войск, долго работал в администрации государственной пограничной службы.

"Оттуда он ушел в отставку, вышел на пенсию. Для него это было очень драматично. Он был человек открытый и правду всегда говорил в глаза. Он работал с личным составом. И если кого-то из его подчиненных обижали, он всегда шел к начальству и заступался. Часто к нему обращались мамы солдат, нужно было решить какой-то вопрос с их детьми. У него телефон всегда был красный от звонков. Таких людей не очень любят. И в какой-то момент его должность просто сократили.

Он сильно переживал. А когда на востоке началась война, то он решил мобилизироваться и снова идти служить. Мне он сказал, что не может спокойно смотреть, как погибают молодые солдаты – "я все-таки кадровый военный, и многое знаю". И как я его не уговаривала, он все равно пошел", – говорит вдова полковника.

Как будто это не со мной

На войне Игорь Ставинога возглавлял гражданско-правовое управление. Работа была у него очень сложной. Вместе с Красным Крестом они собирали останки погибших, идентифицировали их и отправляли родным.

Полковник Игорь Ставинога с внуком Facebook Яны Ставиноги

Позже Игоря Ивановича пригласили работать во Временную военно-гражданскую администрацию Донецкой области, которую возглавлял тогда Павел Жебривский. Там он руководил департаментом информационной и внутренней политики.

"Они работали в адских условиях. Я все время говорила: "Ну сколько же можно? У тебя уже давление, начались сердечные приступы. Ты или переводись или увольняйся. Ты же помнишь, что у тебя есть семья и дети. Ты нам тоже нужен". Все-таки он написал рапорт, и его перевели в Минобороны. Стал начальником управления планирования войск химического и радиологического оружия. И до последнего дня он работал тут", – вспоминает Лариса.

Жена полковника до сих пор не может смириться с тем, что ее супруг погиб: "Как будто это не со мной, словно я со стороны за всем этим наблюдаю. Мы прожили вместе 35 лет, мне кажется, что Игорь до сих пор рядом, я с ним разговариваю, советуюсь...".

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