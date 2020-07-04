Друзей, кумовьев и родственников в личном бизнесе быть не должно
Как правильно делать бизнес . Фрипик
Мы обанкротились.
Нет продаж, нет оборота, нет прибыли, нет зарплат.
На улице окажется 140 человек.
Пережили два кризиса и две революции, но так и не смогли справиться с новыми вызовами.
Я даже немного удивлён, что мы ещё так долго продержались.
Вчера вечером.
Я сидел, анализировал, пытался понять, когда именно я допустил ту самую роковую ошибку, когда все пошло не туда и не так.
Главбухом взял куму.
Финдиром друга детства.
Директором производства соседа.
Начальником отдела продаж стала подруга жены.
Они по вертикали тоже взяли всех своих. Даже уборщицей пригласили маму сотрудника.
Где-то год назад.
Я почувствовал, что все идёт не туда. В компании творится откровенный бардак. Процветает воровство и постоянные недостачи.
Я тогда сосчитало до трёх, ударил по столу и принял два важных решения.:
1. Родного брата моего кума посадил брать деньги за назначения на должности в компании.
2. Дал команду главбуху отдавать долги только тем, кто готов за оплату давать нам откат 30%.
Думал это как-то поможет.
Если не компании, то хоть мне с кумом. Чего-то там даже подсобирали за год немного.
Вот...
Ну а сегодня мы таки закрываемся - шоковые меры не помогли.
Если честно.
Даже не понимаю как такое могло случиться.
Товара нет.
Долгов куча.
Партнеры не верят.
Кредитов набрали по уши.
Сотрудники, кого не позову - одни дебилы.
Постоянно в офисе происходит какое-то бл*дство и скандалы.
И н*х*й некого послать - все ж свои.
НЕТ. СОРРИ.
Не закрываемся мы.
И не обанкротились.
А в следующем месяце открываем сразу три новых магазина.
Потому что.
Нет у меня в компании братьев и сестёр.
Нет кумовей и друзей жены.
Нет одноклассников и однополчан.
Нет партнеров по теннису и по бане.
И друзей детства тоже нет.
У меня есть HR отдел, сайты трудоустройства и собеседования на каждую должность.
Есть открытые конкурсы.
Нет родственников, нет друзей и друзей друзей на должностях тоже нет.
Поэтому.
Мы в любой момент можем лучшего назначить, а худшего уволить.
Без сомнения и зазрения.
Нам есть с кого спросить.
Нам есть кому поручить.
Нам есть с кем в кризис войти и с кем из него победителями выйти.
Нам не страшно и не стыдно за тех, кто работает с нами рядом.
Задумайся.
Когда окружаешь себя друзьями, дебилами и ворами, то и спросить кроме себя очень скоро будет больше не с кого.
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