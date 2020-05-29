Погода в Украине в пятницу, 29 мая, будет дождливой и с грозами во всех регионах. Кроме того, на западе ожидается похолодание, а на востоке – почти летнее тепло.

В большей части областей температура воздуха днем составит +17...+19 градусов, а ночью – +10...+14, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На западе страны дожди и грозы ожидаются везде. Столбики термометров днем не поднимутся выше +14...+17, а ночью – +9...+11. Немного теплее будет только на Закарпатье – +16...+18 днем.

Погода в Украине "Слово и дело"

На севере и в центре в пятницу также прогнозируется грозовая погода. Днем температура установится на уровне +17...+19 градусов, а ночью – +10...+12.

На востоке погода обещает быть почти летней, несмотря на дожди и грозы. Днем в этих областях столбики термометров поднимутся до +23...+25, а ночью – до +12...+14 ночью.

Погода в Украине 29 мая Сайт Укргидрометцентра

Что касается юга, то его тоже зальют дожди, но будет умеренно тепло: порядка +19...+21 днем и +10...+12 ночью.

В Киеве, как и в остальных городах Украины, последний рабочий день недели будет дождливым. Днем следует ожидать +17...+19 тепла, ночью – +10...+12.

Погода в Киеве 29 мая Сайт Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко объяснила, что ухудшение погоды в Украине связано с тем, что страну продолжает накрывать циклон, который начался 27 мая. Он несет атмосферный вихрь с воздушным потоком против часовой стрелки.

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