Дожди отменяются: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в четверг, 12 апреля, вопреки всем прогнозам будет тепло и почти по всей территории страны сухо.

На юге и западе - до +23°, передает Укргидрометцентр.

На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре также без осадков, температура до +19°.

Как сообщал "Обозреватель", в Украину пришли настоящие весенние грозы. В ближайшие дни погода изменится, так как пришедший с Балкан циклон пойдет по другому маршруту.