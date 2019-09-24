Дожди и заморозки: синоптик уточнила прогноз по Украине

В среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, дожди в среду вечером достигнут Винницкой и Житомирской областей.

Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории +4... +9, на юге до +13 градусов.

Заморозки 24 канал

Днем в среду предполагается +14... +18 градусов, на северо-востоке +10... +14, на юге и местами на западе +15... +22 градуса.

В Киеве 25 сентября будет без осадков. Ближайшей ночью +3... +5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0... +2 градуса, днем около +15.

В четверг, 26 сентября, в Киеве прогнозируются дожди и похолодает днем до +12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.

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