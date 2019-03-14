Дожди и ветер: синоптик предупредила о надвигающемся на Украину циклоне 

На территории Украины в пятницу, 15 марта, прогнозируется сухая и солнечная погода, а 16 марта страну накроет циклон.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, только в западных областях ожидаются дожди, а на Харьковщине и Луганщине – мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, на востоке — до 2-4 градусов мороза, днем ожидается +5... +12 градусов, на востоке будет холоднее +1... +5 градусов.

"В субботу, 16 марта, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды — дожди и сильный ветер. Лишь восточные области воздержатся от осадков и штормового ветра", — отметила Диденко.

В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится — будет сухо и потеплеет до +10... + 15 градусов, на западе до +14... +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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