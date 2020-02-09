Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Дожди и -17: появился прогноз погоды на начало недели по Украине

4.6т
Читать материал на украинском

В начале рабочей недели, 10-11 февраля, в Украине продержится неустойчивая погода.

Ночью ожидаются морозы, а днем будут идти дожди. Таким прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 10 февраля, дожди ожидаются на западе и севере страны, скорость ветра – около 12 м/с. Днем в западных областях +2… +6°. В центре, на севере и юге 0...-1°.

10-11 февраля в Украине ожидаются дожди и ночные заморозки

10-11 февраля в Украине ожидаются дожди и ночные заморозки

При этом холоднее всего будет на востоке страны. Там днем столбики термометров могут опуститься до -7°, а ночью до -11…-17°.

А вот во вторник, 11 февраля, немного потеплеет. По данным синоптиков, на всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге – дождь.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Ночью на западе, в центре и на севере поморозит до 0…-2°, а на востоке ожидается -3…-5°. Однако днем воздух прогреется уже до +5…+7°. Холоднее будет на востоке – около -1…+1°.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологической зимы в Украине, согласно текущим тенденциям, в ближайшее время не предвидится. Уже с 10 февраля температура в большинстве регионов снова пойдет вверх.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
asfasf vladimir
asfasf vladimir
Хватит дрoчить, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса. Сам лично не первую уже снимаю там, Регайся пока Бесплатно.--- https://cuz.su/datsex
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги