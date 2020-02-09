Дожди и -17: появился прогноз погоды на начало недели по Украине

В начале рабочей недели, 10-11 февраля, в Украине продержится неустойчивая погода.

Ночью ожидаются морозы, а днем будут идти дожди. Таким прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 10 февраля, дожди ожидаются на западе и севере страны, скорость ветра – около 12 м/с. Днем в западных областях +2… +6°. В центре, на севере и юге 0...-1°.

10-11 февраля в Украине ожидаются дожди и ночные заморозки

При этом холоднее всего будет на востоке страны. Там днем столбики термометров могут опуститься до -7°, а ночью до -11…-17°.

А вот во вторник, 11 февраля, немного потеплеет. По данным синоптиков, на всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге – дождь.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Ночью на западе, в центре и на севере поморозит до 0…-2°, а на востоке ожидается -3…-5°. Однако днем воздух прогреется уже до +5…+7°. Холоднее будет на востоке – около -1…+1°.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологической зимы в Украине, согласно текущим тенденциям, в ближайшее время не предвидится. Уже с 10 февраля температура в большинстве регионов снова пойдет вверх.

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