Украину накроют дожди: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

В среду, 30 сентября, в Украине будет много дождей, температура воздуха снизится.

Как сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, 30 сентября циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, лишь северо-восток – Сумщина, Харьковщина, Луганщина – будет в основном в сухой воздушной массе.

Однако на Востоке и Северо-востоке ожидается сильный ветер, до штормовых порывов.

Всего в Украине ветер будет юго-восточный, на Западе – северо-западный, 5-12 м/с, то есть, умеренный, однако "колючий".

"Самой холодной предполагается погода в западных областях, максимально только +12 +16 градусов. В большинстве областей Украины в среду + 14 + 18 градусов, на юге и востоке +15 +20 градусов. В Киеве 30 сентября ожидается влажная облачная погода с низкой температурой воздуха в течение дня около 15 градусов. В столице ожидается порывистый ветер", – сообщила синоптик.

Она отметила, что в большинстве областей Украины к проблемам с осенними дорожными пробками добавятся и магнитные бури, которые завтра "еще будут беспокоить жителей Земли".

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Укргидрометеоцентра Николай Кульбида прогнозировал, что из-за циклона с Балкан в западных, центральных и южных регионах страны в конце сентября ожидаются сильные осадки. Впрочем, холодный фронт задержится только до 2 октября.

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