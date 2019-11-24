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24 ноября • обновлено в 05:22
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Дождь с мокрым снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

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В воскресенье, 24 ноября, в Украине сохранится холодная погода, местами дождь с мокрым снегом.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, осадки предвидятся в западных регионах страны.

По прогнозу синоптиков, на западе Украины будет плюсовая температура в среднем +3+5, а в Закарпатской области +10+12. Однако днем вероятное выпадение дождя с мокрым снегом. При этом ночью похолодает до -1-3 градусов.

Новости
Прогноз погоды на ближайшие три дня: снега не ожидается

В центральных и северных регионах будет схожая температура. Днем около нуля, а ночью столбики термометров упадут до -10.

На юге Украины днем будет плюсовая температура +2+4, а ночью ударят морозы до -6. В восточных областях днем ожидается 0+2, а ночью -10-12.

В Киеве, 24 ноября будет пасмурно. Синоптики обещают днем -1+1, а ночью -7-9 градусов.

Карта погоды

Карта погоды

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, Наталья Диденко сообщила, что 24 ноября будет удерживаться холодная температура с заморозками, но в конце месяцы ожидается потепление.

Также в Украине в ближайшие три дня установится малооблачная и морозная погода, однако снега пока не ожидается.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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