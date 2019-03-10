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Дождь и штормовые ветра: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.1тЧитать материал на украинском

На территории Украины 11 марта, ожидается ухудшение погоды. Северный циклон принесет сильный ветер со штормовыми порывами.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, средняя температура воздуха по стране в течение дня составит +4 +9 градусов, на юге +10 +15 градусов.

Дождь и штормовые ветра: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Киеве, по прогнозу синоптика, ожидается сильный ветер и дождь, температура воздуха будет колебаться в районе +6 +8 градусов.

Вся следующая неделя будет холодной, на западе Украины возможно даже выпадение снега. Дождь также ожидается в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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