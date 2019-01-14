''Достали эти московиты!'' В Харькове вспыхнул скандал с колядниками

В Харькове в рождественские праздники полиция и сотрудники метро пытались разогнать группу людей, которые устроили импровизированный вертеп на одной из станций и пели украинские колядки.

Видео инцидента опубликовали на странице "Крапка" в Facebook. Им также поделилась украинская писательница Лариса Ницой. Она выразила негодование в связи с агрессивными действиями по отношению к молодым людям, которых, к тому же, поддерживали пассажиры (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вертеп в метро Харькова Скриншот видео

"— Ребята, заканчиваем... — Вы слышите меня, я сейчас милицию вызову". Как же достали эти московиты. Вот так, как это вертеп, должна звучать вся Украина. Должны перекликаться между собой вертепами села: на том углу поют, и на том углу. Должны перекликаться города: и по той улице вертеп идет, и по той улице, и на той площади собрались, и в том парке. В ресторанах и кафешках поют. Козу водят, звезду носят. В костюмы поодевались. А вокруг туристов-иностранцев толпами. Украина колядует", — написала она.

Полиция пытается разогнать вертеп Скриншот видео

Ницой добавила, что она мечтает о том времени, когда Украина наконец станет туристической меккой благодаря возвращению национальных традиций. Писательница уверена, что наша страна имеет все возможности стать интересной всему миру. В том числе благодаря своим традиционным праздникам.

"И первый шаг к этому — заговорить на своем языке. Украинские московиты слепые и глухие к украинскому. И примером является этот вертеп. Вслушайтесь в те положительные вибрации, которые идут от вертепников. Улыбнитесь! Вам же желают добра в новом году! Непробиваемые. Они не чувствуют", — вновь возмутилась она из-за скандального инцидента в харьковском метро.

Судя по видео, полиции так и не удалось выгнать молодежь на улицу. Они зашли в прибывший поезд и продолжили петь там, вызывая улыбки и положительные эмоции у людей в вагоне.

Колядники в метро Харькова Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой поделилась видео с вертепом в городе Лисичанск. Она заявила, что это свидетельствует о возрождении украинских традиций, которое стало особо активным после того, как российская армия пришла спасать "русский мир" на Донбасс.

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