"Дорога смерти": оккупанты признали провал стройки века в Крыму

Оккупационные власти Крыма призвали водителей избегать поездок по строящейся трассе "Таврида", признав тем самым ее опасность.

Об этом пишут "Примечания.ру". Так, отмечается, что глава "Минтранса" Крыма Сергей Карпов порекомендовал в эфире местного радио не ездить по дороге, которую уже окрестили "трассой смерти".

"Советую для более комфортного перемещения, особенно малоопытным водителям и водителям, которые перевозят группы людей, в этом сезоне пользоваться старой трассой, чтобы снизить нагрузку на трассу "Таврида". Также разделение трафика позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий", – заявил Карпов.

Трасса "Таврида" kafanews.com

По словам чиновника, некоторые автомобилисты устают и не справляются с управлением на "Тавриде", где продолжаются строительные работы, что приводит к смертельным авариям.

Прокомментировал призыв Карпова глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

"На трассе "Таврида" очень много медленно ползущих гружёных грузовиков, которые в том числе везут щебень для строительства этой же трассы, и очень мало разрешённых мест для обгона. Поэтому водители, которые плетутся за грузовиками, практически от безысходности нарушают правила. Также машины там часто вылетают с трассы, потому что очень много технологических съездов, которые никак не освещены и не обозначены. Поэтому даже с разрешённой скоростью передвигаясь, не каждый водитель успевает среагировать вовремя", – предупредил он об опасности.

Трасса "Таврида" Крым.Реалии

Оккупанты признали опасность трассы "Таврида", которую в Крыму назвали "Трассой смерти", и посоветовали пользоваться старой дорогой. А новую будут доводить до ума. Сейчас она вообще не предназначена для безопасного движения и уже унесла десятки жизней https://t.co/5Vx7Sjqitm — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Александр Горный рассказал о проблемах с "Тавридой". По словам Горного, это самая опасная трасса, которую он видел.

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