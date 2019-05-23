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/Общество

"Дорога смерти": оккупанты признали провал стройки века в Крыму

3.5тЧитать материал на украинском

Оккупационные власти Крыма призвали водителей избегать поездок по строящейся трассе "Таврида", признав тем самым ее опасность.

Об этом пишут "Примечания.ру". Так, отмечается, что глава "Минтранса" Крыма Сергей Карпов порекомендовал в эфире местного радио не ездить по дороге, которую уже окрестили "трассой смерти".

"Советую для более комфортного перемещения, особенно малоопытным водителям и водителям, которые перевозят группы людей, в этом сезоне пользоваться старой трассой, чтобы снизить нагрузку на трассу "Таврида". Также разделение трафика позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий", – заявил Карпов.

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Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида"

kafanews.com

По словам чиновника, некоторые автомобилисты устают и не справляются с управлением на "Тавриде", где продолжаются строительные работы, что приводит к смертельным авариям.

Прокомментировал призыв Карпова глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

"На трассе "Таврида" очень много медленно ползущих гружёных грузовиков, которые в том числе везут щебень для строительства этой же трассы, и очень мало разрешённых мест для обгона. Поэтому водители, которые плетутся за грузовиками, практически от безысходности нарушают правила. Также машины там часто вылетают с трассы, потому что очень много технологических съездов, которые никак не освещены и не обозначены. Поэтому даже с разрешённой скоростью передвигаясь, не каждый водитель успевает среагировать вовремя", – предупредил он об опасности.

Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида"

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Александр Горный рассказал о проблемах с "Тавридой". По словам Горного, это самая опасная трасса, которую он видел.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Тупорылей свинопасов народа нет, СУГС!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Дебилы, б... Провалы нашли... Вы там, в Цеевропе, за все четверть века вашей "нэзалежности" чё-нить подобное строили? А, вспомнил, 18 километров шоссе отремонтированного, ваш Главпетух открывал!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
блин, слов нет. Реально тупость хохлов поражает... Рекомендовано не ездить по СТРОЯЩЕЙСЯ трассе, тем самым признав ее опасной. Хохлы, ключевое слово "строящейся" ДБЛ БЛД
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