Сегодня социальная история. На войне очень важно следить за моральным здоровьем общества, особенно оккупированных территорий, хотя, если бы это делалось и до войны, думаю, мы бы не имели столько постсоветского жлобства в массах.

Вот эти "какая разница, кто платит", "зато бесплатно", "нам не дали", "вы обязаны", "вы должны", "а пусть государство", "забрать и поделить", "расстрелять, так как он против", "всех неугодных расстрелять, повесить и выселить", "мы против коррупции, но пусть кум порешает" порядочно надоели. И какой бы современной одеждой не прикрывался носитель этих посылов, все равно из-под них торчит косоворотка, значок комсомольца и НКВДшный маузер, пишет Олена Степова для ИС.

С первых дней войны меня потрясли не русские, не оккупанты. Это предполагалось исторически и логически, что пришедший на мою землю враг будет нести только хаос, смерть, насилие и разруху. Что я ждала от русских? Только горя! Поэтому мне было легко предопределить свою судьбу, принять решение о переезде и расстаться с имуществом, так как я хорошо знала и историю Украины и той же России, и умела проводить исторические параллели.

Странно, но вот этой способности я не увидела в тех, кто кичился своим советским образованием и дипломом. Учителя не знали о кровавом прошлом и настоящем России, как и о том, что триколорадка, это флаг генерала Власова, служащего нацистам.

Чиновники города, где я жила до войны, не знали историю ни города, ни края, ни области, ни Украины. Хотя, чего это я, они же и историю их любимой России не знали. Возможно, так свободно и помещается в их головах нацизм, коммунизм и монархия, церковь и партбилет, величие России и любовь к доллару?!

Какие исторические параллели могли проводить люди, не знающие истории или живущие в советском симулякративном историческом псевдо? Только из личного, пусть и скрытого генной памятью опыта. Вот они и орали "расстрелять и поделить". Это сейчас вам "народы Донбасса" расскажут тысячи историй о том, что мы их не правильно поняли, и они не этого хотели, мол, просто против Порошенко же выступили, так и вы, уважаемые же, тоже властью хунты не довольны. А тогда в марте 2014 года, было все банально - большие русские пенсии, забрать и поделить, убить всех неугодных и тех, кто за Украину, как в СССР, как в Крыму, как в России, не отдавать кредиты, па-багатому, на Киев, на Берлин, разграбить...

Я уверена, что тогда в условиях агрессии и опасности нас всех вела по жизни генная память или память рода, если можно так сказать. Поэтому такие и решения. Одни бежали от смерти, видя смерть в алчности соседей и в оккупационном режиме. Вторые поддерживали хаос, чтобы хоть что-то урвать себе, используя войну, как стартовый капитал.

Новости Как крысчане донбасян предавали

Одни помнили, что "забрать и поделить", то есть отжать себе, расстреляв неугодных, вторые "всех в лагеря", то есть не их, а всех, кого они захотят, а они по привычке будут охранять эти лагеря, третьи, хитро подхихикивая писали доносы, четвертые просто брали оружие и называли себя "властью", а вот те, кто не смог жить по принципу донбасян "какая разница кому платить налоги", "какая разница, кто платит зарплату", "это же русские, они наши братья", вдруг вспомнили, как расстреливали и гнали в лагеря их предков. В один миг Донбасс превратился не только в страницы истории или архивных документов, открывающих кровавую правду советских шариковых, он красочно экранизировался, оживив, такие знакомые с детства, но кажущиеся выдумкой автора страницы романов.

И вот уже это не проукраинские граждане-укропы, и не пророссийские-"путинвведисты", а "враги народа" и надзиратели в лагерях. Это доносчики, которые заезжали в отжатые по доносу квартиры. Это палачи, которые расстреливали людей, чтобы забрать их имущество. Это совок, уничтожающий все, что могло показать миру его кровавую правду, помешать развитию этой раковой опухоли и выделялось своим умом из его безумия!

Ни от алчных земляков, орущих "забрать и поделить", "расстрелять", ни от оккупанта я не ждала созидания, построения общества, ну, а тем более какого-то государства. Государство, это же, прежде всего граждане, зрелые, осознающие свои права и обязанности. Что мог построить донбасско-российский пролетариат, вскормленный совковым "нам все обязаны, Донбасс всех кормит", даже, если в нем мелькали чиновники, учителя, врачи и прокуроры? Правильно, люмпеново-банановую "рыспублику", с безграмотным стадом, зависящим от льгот, гуманитарки, готовым убивать за халяву с червями в русской тушенке, готовым вырезать свои заводы, уничтожить свои шахты, разворовать и изгадить свои места обитания.

Ведь кто был против Майдана на Донбассе, если не брать во внимание людей, привыкших жить в инфантильно-феодально-рабовладельческом строе "мне платят - я плачу, да какая разница, я порешаю"? Чиновники, которые привыкли красть бюджетные деньги и жить на откатах. А им "Прозорро". Конечно же, они против. Врачи, привыкшие брать взятки и не отвечать за последствия "лечения". Им Майдан грозил реформой. Учителя, которые привыкли к унижению детей, взяткам и пресмыкающимся ради хороших оценок дитяти. И вдруг им мову, историю, современную педагогику, где у детей, вы только подумайте, у детей, есть права!

Шахтерам было легче. Они были против, чтобы биндеры у них не забрали их шахты. О том, что шахты не их, а государственные, шахтерам сказать забыли. Сейчас шахтерам легко. Шахты, уже "национализированные", то есть свои в доску, топят они их сами, а не какие-то биндеры.

В основу пропаганды на войне были положены банальные и уже проверенные на практике в СССР асоциальность, алчность, низменное чувство получить хоть что-то в условиях дефицита, вот эти "халява", "дадут" и "бесплатно", жажда крови, жажда доноса, жажда унижения, а еще псевдоисторические факты и сто процентная уверенность, что люмпенизированное общество, имеющее советское образование уровня "скурил букварь-купил диплом", поверит любым "фактам" от России.

Все, кто кричит "обязаны", "забрать и поделить", "расстрелять" уверены в своей исторической правоте, о которой им шепчут их гены. Они будут забирать, расстреливать и делить, но, никак не у них. Вот так-то!

И все эти "пацриоты наварасии и эсссрии", которые орут "дидывоевали", не назовут ни звания своего деда, ни фронт, ни роту-батальон, где дед воевал. Из истории в голове постсоветского человека, гомо совэтикуса, каша из пропаганды, литературные образы а-ля фадеевщина.

Я еще до войны пыталась понять тех, кто управлял Свердловском, чиновников, и ужасалась, у всех работников исполкома, депутатов горсовета знание истории своего края были на уровне даты заложения города в период застройки Донбасса. То же было и среди так сказать интеллигенции города - прокуратуры, учителей, врачей. Из истории только "зоя космодемьянская, павка корчагин, молодая гвардия", и все! Мэр города навскидку, так сказать, застигнутый вопросом врасплох, не мог назвать ни командующего, ни дивизию, которая освобождала Свердловск Луганской области в период Второй мировой. Вот так!

Слушайте, так что же можно ждать от людей, которые истерически орали, что Донбасс это область и даже страна на глобусе России. И когда я слышу от жителей Луганской и Донецкой областей "народ Донбасса", то уже не смеюсь, нет, просто констатирую факт наличия высококонцентрированной люмпенной массы в данном регионе, не способной хоть как-то мыслить и… Важность исторического и информационного фронта. Была бы вот эта люмпенизация в условиях украинизации и декоммунизации, если бы они были проведены с момента получения независимости? Конечно же, нет. У нас на Донбассе были бы музеи Слобожанщины, да и музей оккупации, думаю, был бы на месте псевдоисторического музея "Молодой гвардии". И войны бы не было! И если бы Россия вдруг заявила, что "Донбасс - это исконно русская земля", ей бы был дан многоголосый отпор населения украинской Слобожанщины. Эх, мечты!

Обидно, больно читать, да, земляки? Война выжгла во мне эмпатии. А как называть мне людей, которые не знают, что Донбасс, это аббревиатурный топоним, обозначающий Донецкий каменно –угольный бассейн, а не область? Скурили букварь в первом классе? Купили диплом в подземном переходе Ростова? Вот, получите свою "рыспублику", "граждан", доносы, расстрелы, отжимы, затопление шахт "специалистами", "ученых", рассказывающих о пользе радиации, и прочих "дипломированных" "специалистов", устроивших в некогда промышленном и развитом регионе разруху и пустошь.

На войне меня поразили не оккупанты. Они и их действия были ожидаемы: грабежи, мародерство, насилие, убийства, шовинизм, расизм, полная асоциальная люмпенизация такая банальная и такая присущая русскому человеку. На войне меня поразили земляки. Родственники. Соседи. Друзья. Кумовья. Общество. Социум.

Как быстро война делает из людей стадо? Сколько времени нужно обществу, чтобы превратиться в современный вермахт, способный построить газовые камеры, лагеря, создать высшую расу "наварасов", "народ бамбаса", принимать решения о расстреле и расстреливать?

Мы говорим о войне, как о поле боя. А вы знаете, что в ОРДЛО от рук своих друзей, кумовей, товарищей, сослуживцев, родни, любимых, соседей погибло в пять раз больше, чем от снарядов и пуль. Что основным мотивом для убийства в ОРДЛО были не политические пристрастия, а банальная нажива. Вы знаете, сколько жителями ОРДЛО было написано доносов друг на друга? Только в городе, где я жила, в Свердловске (нынче Должанск) с мая 2014 года по май 2015 года было написано более 5 000 доносов, где люди сообщали о сотрудничестве с хунтой и нациками и просили расстрелять неугодных соседей, родственников, мужа, жену, брата, сестру, кума, куму, сослуживца, знакомого, партнера по бизнесу, конкурента по бизнесу.

Почему писали доносы? Да, так, особо нет причин, одна банальщина. Разводятся люди. Делят имущество. Делят наследство. Просто родня что-то не поделила. Родня живет круче, машина, там депозит и на море каждый год. Конкурент по бизнесу мешает. Сосед живет богаче. Пенсия у соседа больше. Соседи поругались. Любовница решила себе место от жены освободить или жена решила с любовницей разобраться. Рабочее место не освобождается. Карьеру нельзя сделать из-за конкуренции. Сотни банальных причин. И бац, донос,- он/она наводчик ВСУ, работает на США и хунту, дома хранит доллары США, слушает запрещенное хунтовское-американское радио-телевиденье, сказал на работе-дома о "рыспублике" плохо...

Девочка в мальчика влюбилась. А он выбрал другую. 17- лет, любовь –морковь, все дела. Донос - они наводчики ВСУ. Их взяли прямо на скамейке возле двора, где они обычно свиданьичали. Ее изнасиловали, его избили и расстреляли. Та, что написала донос, кричала на похоронах так любимое на Донбассе "я не этого хотела, я думала, что расстреляют только ее".

Историй доносов в ОРДЛО тысячи. Опочление, казаки да и ихтамнеты "асвабадители" используются местным населением для личных, меркантильных целей. Их нанимают, чтобы убить, похитить, выкрасть, заминировать, отжать, расстрелять, пытать, избить. Они с радостью исполняют заказы. Хочу сказать, что с 2015 года так называемая "народная милиция" ОРДЛО частично прекратила практику массовых репрессий по доносам. Оказалось, что если выполнить все "расстрелять", то в ОРДЛО никого не останется. Сейчас это больше частная практика "мгб", "опочленцев", казаков и ихтамнетов.

Политическая составляющая доносов, конечно же, используется. Все "враги народа" после описания банальных "развод-раздел-конкурент" и прочего, конечно же "шпионы хунты", "правосеки", "наводчики ВСУ", и работают на Омерику.

Умерли родители, брату с сестрой вроде бы поровну наследства. Но она подумала, что брат и так живет хорошо, 2 регресса, 2 пенсии, (в Украине и в "лнр"), машина хорошая, мотоцикл, скутер, в доме всего от мебели до техники, жена в золоте, дом, дача, хозяйство, а у нее, только муж алкаш, и все. Это было жутко несправедливо. Она доносы на него писала. Думала, по-тихому заберут на "воронке" и расстреляют. А у жены она потом все отожмет. Типа наследства от брата. С бабой-то какой разговор. Почему-то после ее доносов даже "самому" был только один обыск, да и то вялый. Не нашли ни танков укропских, ни гранат, ни базук. Тогда она решила так, за работу в оплату она отдаст машину брата, все равно у нее и ее мужа-алкаша прав нет, а вот все остальное себе заберет, и наследство делить не нужно. Она пригласила одноклассника, который как раз в опочлении состоял и с автоматом расхаживал, он ведь герой, две тысячи укропов и пять тысяч поляков убил. Накрыла стол, да и обмозговала "раздел" имущества. Одноклассник сразу согласился. В ту ночь она не спала, ждала звонка с отчетом. Не позвонили. Утром рванула к дому брата. Там милиция, скорые. Вся семья была убита. Их пытали, вспарывали животы...Из дома пропали все ценные вещи, машина, мотоцикл, скутер, золото, карточки, деньги, документы. Не было ни желанной плазмы, ни микроволновки, ни кухонного комбайна, ни норковой шубы. Ничего. Мебель, да и та почти вся разбита, в крови. Выждав время, она пошла, разбираться с одноклассником, мол, не то в оплату взял, нужно бы вернуть. Он ржал ей в лицо, обзывая дурой. Все уже поделено. А ей, мол, дома остались, наследство, как и хотела. А вечером от удара ноги вылетела дверь их дома. Избили так, что она осталась парализованной. Муж-алкаш пьяный был, говорят, пьяному море по колено, быстро выздоровел после побоев. А она лежит. Ждет, когда он ей простыни сменит или покормит. Ждет и ненавидит весь мир.

Эти банальные истории вам банально расскажут жители ОРДЛО. Но одни, те, кто "путинвведи" и "мы не этого хотели", пока не хотят раскрывать правду "хорошей жизни в республиках", вторые бояться огласки, они знают уровень доносизма в ОРДЛО. Зато эти истории смело рассказывают документы из так называемых "мгб" и "мвд" ОРДЛО. Есть люди в этих "органах", которые так же реально остолбенели, когда поняли, что их предательство и их желание жить, как в России, да и их самих, их земляки используют в карательных, бытовых целях. И многие, пожившие в ОРДЛО теперь говорят: на войне, самое страшное это люди.

Все это не будет расследоваться. Скорее всего, оно тихо замнется, как многие неудобные "мы не этого хотели". Думаю, "народ Донбасса" под шумок освобождения тихо спалит все свои "суды", "прокуратуры", "мгб" и "милиции", чтобы об их жизни, участии в строительстве "рыспублиг" и банальных, бытовых доносах не узнало общество.

Ну, и, правда, это же не преступление, когда мэр Свердловска составил в 2014-м году два списка с "врагами народа". В них он поместил всех политических оппонентов, конкурентов, так сказать городских критиканов и неугодных ему инакомыслящих. Фамилии в этих списках были одинаковы. Один список был передан в "Айдар" и "Азов", все значащиеся там были "участники народного ополчения, воевали против Украины, состояли в террористических формированиях". Второй список он отдал ФСБ, все значившиеся там были "правосеки, наводчики СБУ, шпионы Правого Сектора".

Я, например, в одном списке значилась - "пани атаман армии юго-востока, циничный и жестокий убийца украинских военных", а во втором "командир Правого сектора, наводчик ВСУ, шпион-аналитик США".

Вот такие, дела! Надежда была на то, что нас, списочников, могла зачистить любая из сторон, которая бы вошла бы в город победителем.

А сколько будет таких доносов, но уже в обратную сторону, когда в ОРДЛО зайдут наши войска? Тот же мэр Свердловска, как и опочленцы - "путинвведисты", активно будут строчить на конкурентов по политической борьбе и проукраински настроенных граждан города обратки - "помогал оккупационным властям", в надежде, что хунта особо разбираться не будет. И доносы "народы Донбасса" еще долго привычно будут использовать, чтобы решить свои личные проблемы. Но,уже руками "хунты". Должны ли мы это проговаривать? Да! Мы должны быть готовы к деоккупации и ее "подводным течениям" уже сейчас.

Доносы - одно из оружия этой гибридной войны. Бойтесь совка в ваш дом приходящего! Любой крикнувший "забрать и поделить", "расстрелять" не будет делать это лично, он тихо напишет донос. Любой крикнувший "забрать и поделить", "расстрелять" на генном уровне помнит, что не его, а он...

Цитата из зарегистрированного и обработанного документа из архивов "мгб" (скрины ниже- документ полностью).

"04.07.2008 года я заключил брак с Жевлаковой Любовью Сергеевной. 31.08.1988 года рождения. От брака мы имеем двоих детей: Петрикину Диану Александровну 15.12.2008 г.р., и Петрикину Милану Алекса 22.02.2012 г.р. Наша совместная жизнь с Жевлаковой Л.С. не сложилась, и решением Стахановского городского суда Луганской области от 26.03.2013 года брак между нами был расторгнут. С момента распада семьи, возник спор относительно порядка воспитания детей. Я всегда выступал за морально здоровое воспитание детей, в соответствии с русской нравственностью и православными ценностями. Однако ответчица желает воспитывать наших детей в традициях своей проамериканской семьи, ставя превыше всего цинизм и материальные ценности. В результате, несмотря на решения Органа опеки и попечительства и Суда, Жевлакова Л.С. постоянно совершала подлые и аморальные поступки, с целью очернить меня в глазах общества и моих детей, и лишить меня возможности видится с нашими общими детьми и участвовать в их воспитании. В то время как сама Жевлакова Л.С., как и ее близкие, ведет разгульный образ жизни, демонстрируя при этом свою связь с США. плюет на устоявшиеся нравственные порядки нашего общества, прикрываясь должностью своего отца Жевлакова Сергея Васильевича - главы администрации г. Стаханова, тем самым, вполне возможно намеренно, дает повод украинской пропаганде совершать попытки дискредитировать народную власть ЛНР и ДНР (выдержки из украинских пропагандистских интернет-изданий прилагается). Старшая дочь Диана требовала у Жевлаковой JI.C., чтоб та отпустила дочь проживать со мной, но бывшая жена, напротив, без моего разрешения, вопреки моей отцовской воле, в августе 2014 года увезла наших общих детей в США через г. Киев. В феврале 2015 года, по причине истечения срока действия визы была вынуждена вернуться в г. Киев. В марте 2015 года позвонила и предложила встретиться с детьми в г.Киеве по ул. Драгоманова возле супермаркета "Billa". 18.03.2015 года мы встретились в указанном месте, и в ходе разговора Жевлакова Л.C. сказала, что устала жить за счет своих родителей, пытается организовать свою самостоятельную жизнь и столкнулась с материальными трудностями, поскольку является безработной, без собственного жилья в дорогом для проживания городе, и попросила забрать нашу старшую дочь Диану. Ни секунды не сомневаясь я забрал свою дочь к себе, и мы стали проживать по адресу: город Шахтерск. ул. Севастопольская. 3. В конце марта/начале апреля 2015 года Жевлакова JI.C. связалась со мной по мобильному телефону и сказала, что я, не смотря на содержание наших общих детей, должен содержать и ее, а именно уплатить ей 200 000 (двести тысяч) долларов США, а в противном случае, с помощью своего отца Жевлакова С.В. и его знакомых, причинит вред здоровью и жизни мне и моим близким, после чего сделает все, чтобы мои дети меня никогда не увидели. Не смотря на то, что я указанные требования воспринял как очередную неадекватную выходку своей бывшей жены, все же стал опасаться, поскольку ее отец является не только властным человеком, а также вероятно имеет возможность незаконного приобретения оружия, склонен к совершению преступлений, кроме этого, вполне возможно, в угоду Украине и США, ведет подрывную провокационную деятельность в ущерб государственной безопасности наших молодых республик"...

Да, и помните же, в ОРДЛО (подчеркиваю, в его пророссийской, путинвведистской части) живут исключительно правильные люди, высокоморальные, скрепные и православные. Там нет биндер, нациков и другой хунты. Только свои. Поэтому свои и убивают своих. 85% уголовных преступлений, скажем так, бытового характера, совершено жителями ОРДЛО. И даже в банде, где будет несколько ихтамнетов, то все равно будет местный, который наводит и помогает искать "вкусную" жертву.

Об ОРДЛО, об оккупированных территориях очень трудно писать. Очень. Больно, потому что. Нереально больно. Это моя земля. Это мои соседи и кумовья, которые дрались за мое имущество, выносимое из моего дома, это мой кум, сдавший меня террористам и шепчущий мне "скажи спасибо, что не расстреляли", это мои соседи-опочленцы, это мои соседи-мародеры, это мои одноклассники, знакомые, коллеги, вдруг ставшие "народом Донбасса". Это тысячи совершенных преступлений, и тысячи зверски убитых женщин и детей. Да, и детей там насилуют, похищают и продают в рабство в Россию тоже местные. Это мой край, обезумевший, с обнуленной моралью. Это зеркало, в которое мы должны смотреться каждый день, чтобы никогда снова. Чтобы вылечить и не допустить, чтобы превентивные меры от этого совкизма были начаты повсеместно и уже вчера. Чтобы эти уроки сделали из нас Государство, Страну и Граждан. И главное, чтобы мы помнили, - там наша земля, земля, которую не предают, не бросают, не дарят врагу и не отказываются от нее из-за толпы люмпена. А еще, там наши граждане, которые ждут и верят, которые передают сотни важнейших данных, которые просто заложники войны. И писать об ОРДЛО нереально трудно, чтобы сохранить эту грань между Людьми и Нелюдями, между совком и тем будущем Луганской и Донецкой областей Украины, которое после нашей победы, встретит нас заплаканными глазами, перепуганными, покрытыми порохом и пеплом, но все равно светлыми лицами, и скажет нам - Все будет Украина!