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17 января • обновлено в 16:09
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Донецкий аэропорт. Как это было

2.6т

Ровно пять лет назад, в середине января 2015 года части украинских войск оставили Донецкий аэропорт, который удерживался частями ВСУ 242 дня и стал одним из символов войны на востоке Украины и героизма украинских войск. Если бы не оборона Донецкого аэропорта — то так называемая "Новороссия" двинулась бы дальше, на Мариуполь и Одессу — которые были бы сейчас похожи на умирающую Лугандонию.

Последними защитниками Донецкого аэропорта были солдаты 81-й десантной бригады, именно они с потерями выходили из аэропорта в конце января 2015 года, когда от зданий аэропорта остались уже только груды стекла, бетона и арматуры — здания аэропорта удалось уничтожить боевикам "ДНР" с помощью двух мощных взрывов — они обманом проникли в здание и установили взрывчатку.

Итак, в сегодняшнем посте — большой рассказ о Донецком аэропорте, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Как всё начиналось.

02. Для начала давайте посмотрим на карту с отмеченными ключевыми объектами в районе Донецкого аэропорта. На северно-западе находится диспетчерская башня (с весьма узнаваемым силуэтом), восточнее — пожарная часть. На юго-западе находится старое кладбище, в центре карты — здания двух терминалов, Старого и Нового.

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03. Боевики так называемой "ДНР" вошли в аэропорт в ночь с 25 на 26 мая 2014 года. Уже через два дня части ВСУ отбили аэропорт обратно и заняли оборону внутри терминалов.

04. Украинские солдаты внутри корусов аэропорта. Обороняли здание, в основном, бригады ВДВ, а также части спецназа — что можно увидеть по автографам на стене комнаты и росписям на флаге Украины.

Бои за Донецкий аэропорт.

05. Всё лето и осень 2014 года в районе аэропорта продолжались тяжёлые бои с переменным успехом, часто бывало так, что один этаж в терминале занимали части ВСУ, а другой — сепаратисты и наёмники из России.

06. Тяжелые бои велись и в ближайших к аэропорту населенных пунктах — Пески и Опытное. Через них осуществлялись поставки грузов в район аэропорта. Украинские части в Песках:

07. Опытное:

08. Здания аэропорта постоянно обстреливали, через несколько месяцев постоянных боевых действий от построек остались, фактически, только железобетонные остовы, посеченные осколками.

09. Сгоревшие танки на взлетно-посадочной полосе.

10. Постапокалиптический пейзаж прилегающих к аэропорту кварталов.

11. А вот так бои в аэропорту выглядели со стороны Донецка.

12. Новогодняя ёлка десантников 93-й аэромобильной бригады. Кстати, именно под новый год ситуация в аэропорту стала обостряться, боевики "ДНР" (несмотря на режим прекращения огня) перешли в активное наступление.

Как ВСУ оставили аэропорт.

13. Боевикам удалось блокировать части ВСУ внутри зданий, оставив их без поставок еды и воды, но небольшая группа "киборгов" (как прозвали защитников аэропорта) продолжала оборонят остатки Нового терминала. Как пишут очевидцы боёв — бронебойные пули противника пробивали за раз 3-4 тонкие стенки внутри помещений аэропорта.

14. Взять штурмом здания аэропорта не получилось, сепаратисты решили просто взорвать все зданий в Донецком аэропорту — они проникли в здание обманом, чтобы якобы забрать тела погибших, но на самом деле установили взрывчатку. Первый взрыв прозвучал 19 января — он обрушил все перекрытия здания до подвала и разрушил взрывной волной практически все баррикады и укрытия. Второй взрыв прозвучал 20 января и уничтожил остатки построек.

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Фото: Сергей Лойко, Nur Photo, Anadolu Agency,Pierre Corm,

По словам украинских солдат, боевикам "ДНР" удалось захватить аэропорт только потому, что его изначально никто не рассматривал как плацдарм обороны:

"Самый главный вопрос, который меня волнует по ДАП: почему Донецкий аэропорт изначально не рассматривали как плацдарм обороны? После первого боя 26 мая 2014 года никто не усовершенствовал в нем инженерные заграждения. Только в ноябре мы начали его укреплять – завозили песок в мешках. Можно же было раньше усилить ДАП, местами окопаться, привезти бетонные блоки. А в ноябре ни их, ни кран доставить уже было нельзя. Тяжело оборонять стеклянное здание. Гипсокартон рассыпался, пули пролетали насквозь, колонны – рикошетили. Песок мы завозили, пока не подбили наш самосвал. Для боевиков ДАП был полигоном, они там тренировались. А мы в аэропорту обороняли каждый кусочек земли. Этим он был важен для нас. Думаю, не было бы Донецкого аэропорта – нас не было бы в Авдеевке, Краматорске и Славянске сейчас." Позывной "Майк", командир 1-го батальона 79-й бригады.

Эхо прошлой жизни.

Международный Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева был основан в 1933 году, в этом же году был организован первый рейс Аэрофлота по маршруту Сталино — Старобельск.В 1952 году в аэропорту была организована эскадрилья тяжёлых самолётов Ли-2. В январе 1957 года открыл свои двери для пассажиров новый аэровокзал по проекту архитектора В. Соловьёва, пропускной способностью 100 пассажиров/час.

Бурный этап развития авиапредприятия пришёлся на конец 1960-х — начало 1970-х годов, когда была начата эксплуатация самолётов Ан-24, Ан-10, Ил-18. В 1982 году Донецким авиапредприятием начата лётная эксплуатация самолётов 3-го поколения Як-42, которые были успешно освоены лётным и инженерно-техническим составом и с 1983 года первыми в СССР начали выполнять на этом типе самолётов международные авиаперевозки.

В 1988-1989 годах лётный и инженерно-технический состав авиапредприятия принимал активное участие в предоставлении помощи потерпевшим в Спитакском землетрясении, за что особо отличившиеся работники были награждены Знаком "Отличник Аэрофлота" и почётными грамотами Министерства гражданской авиации. 11 октября 1991 года Донецкий объединённый авиаотряд переименован в Донецкое авиапредприятие. В 1992 году на базе авиапредприятия силами подготовленного инженерно-технического состава был начат ремонт самолётов Як-42, налетавших 10 000 лётных часов.

В 2002 году авиакомпания заняла первое место в областном конкурсе по обеспечению охраны труда работников авиакомпании.

В 2003 году произведена реорганизация предприятия путём разделения авиакомпании (Донбассаэро) и аэропорта, на базе которого образовано коммунальное предприятие "Международный аэропорт Донецк", а в 2012 году аэропорту было присвоено имя известного композитора Сергея Прокофьева.

Такие дела.

В комментах напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тема
Бои за Донецкий аэропорт
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Героям - слава!
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Рибак Арсен
Рибак Арсен
Каца пам дали просратися по саме "не балуй" .. Рефрижиратори везли мясо "апалченцев" на рассею з регулярністю рейсового автобуса. Дякуючи героїзму українських героїв в кремлі зрозуміли, що їхній план з "новоотсосією" - пук в калюжу, не більше. ДЯКУЮ вам, ЗАХИСТНИКИ, живі і ті що вже на небесах, дякую за мирне небро і за те що ракова пухлина "русскага міра" залишилися там де вона є... Хотілося б щоб нинішнє керівництво України розуміло за що хлопці загибли, і замість смішить весь світ своїми "нетрадіційними" забавками, взялися нарешті за ум-розум...
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Раскина Элла
Раскина Элла
В общем, бесполезная оборона бесполезного объекта. Погуглите хотя бы одного персонажа, "киборга" Миколу Воронина. Этот нарик бомжует на улицах Киева.
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