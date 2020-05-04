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4 мая • обновлено в 22:41
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Александр Верум
Александр Верум
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Донецк во время пандемии оказался без медпрепаратов

5.2т

Как известно, всё тайное всегда становится явным. Особенно это выражение справедливо в тех случаях, когда что-то "тайное" только для тех немногих, кто ещё верит в россказни российской пропаганды.

Ежедневно все СМИ РФ и подконтрольных ей псевдореспублик рассказывают сказки о том, что в России самая лучшая медицина в мире и коронавирус там будет повержен если не прямо сегодня, то в самом ближайшем будущем. Еще в придачу они могут и Италию спасти от эпидемии, и в США отправить "гуманитарный" груз. Правда можно ли считать груз "гуманитарным", если получателю пришлось за него заплатить? Вот вам и хвалённая "щедрая душа"… Но сейчас не об этом.

К сожалению, в действительности все далеко не так радужно. Особенно плачевно дела обстоят на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где РФ поставила "у власти" местных царьков-коллаборационистов. Проживающие там люди уже не могут терпеть этот произвол. В соцсетях появляются посты, где народ не скрывает своего негодования. Например, один мужчина пишет, что в аптеках оккупированных Донецка и Макеевки попросту отсутствуют самые элементарные медицинские средства и препараты. Россия благополучно закрыла таможню и оставила свои псевдогосударства на произвол судьбы. А хвалённую "гуманитарку" местные врачи, то ли от бедности, то ли от жадности, продают из-под полы. "Вырученными" деньгами они, уж будьте уверены, "делятся" со своими российскими кураторами, иначе эти доктора там бы не работали. Вот вам и вся суть хваленного "русского мира": наживаться на беде простого, беззащитного человека, загоняя его в безвыходное положение!

Из российских и "республиканских" зомбоящиков каждый день очере

Донецк во время пандемии оказался без медпрепаратов
Донецк во время пандемии оказался без медпрепаратов
Донецк во время пандемии оказался без медпрепаратов

дная "говорящая голова" вещает о том, как прекрасно жить в России и союзных "республиках", про передовую медицину, про "тополя" и "искандеры", про санкции, от которых только лучше, про Украину, которая вот-вот уже развалиться. А на деле просто есть обычные люди, ставшие заложниками бесчеловечного режима, который готов в любую минуту ими пожертвовать ради своих целей и красивой картинке в телевизоре.

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Автор
Александр Верум Александр Верум
Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"А на деле просто есть обычные люди, ставшие заложниками бесчеловечного режима, который готов в любую минуту ими пожертвовать ради своих целей и красивой картинке в телевизоре." // Золоті слова! Погано, що частина населення Донецької і Луганської областей повірила в пропагандиські "казки діда кабая" про "молочні ріки и "кисільні береги" на ерефії!((( Тепер страждають, оскільки все одно для путіноїдів вони залишаться людьми другого гатунку, безправними мешканцями окупованих територій. Можливо, від коронавірусу у них згодом виробиться імунітет. Але чи виробиться у них імунітет від путінського КОРОНАвірусу, науці не відомо!(((
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Нехай лікуються боярищником - дуже хороший засіб для вати.
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Бажано обнести цей Мордор колючим дротом рядів у п'ять і підключити напругу на всяк випадок, та запровадити там карантин років на п'ятьдесят, А потім, коли там буде дике поле, можна потихеньку заходити з залученням противибухової техніки. Читайте "Пікнік на узбіччі" - там все це було вже передбачено!
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