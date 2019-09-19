Главная Новости
19 сентября • обновлено в 20:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Донбасс и Россия – родные!" Сбежавший пропагандист похвастался паспортом от Путина

440 Читать материал на украинском

Пропагандист Кремля, политолог с Донбасса Владимир Корнилов похвастался в сети полученным гражданством России, которое ему предоставили вслед за паспортом "ДНР".

Соответствующее фото разместил он в соцсети, на что в своем Telegram-канале обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Долгожданный момент! Я гражданин России. Сказать, что я этого долго ждал и долго шел к этому – это ничего не сказать. Распад моей Родины в 1991 стал для меня трагедией. Я тогда поклялся, что буду работать над тем, чтобы мой родной Донбасс оказался в одной стране с моей родной Россией. Очень надеюсь, что доживу до момента, когда два паспорта сольются в один", – написал Корнилов.

Новости
"Вы фашисты!" Пропагандист Путина набросился на украинку на росТВ
Корнилов похвастался паспортом от Путина

Корнилов похвастался паспортом от Путина

Соцсети

"Как мало надо человеку для счастья! То есть, он столько лет тяжело мучился, оказывается, с украинским гражданством – скитался ежедневными эфирами чуть ли не на каждом украинском телеканале, пока благополучно не убежал в 2014!" – отреагировал Голобуцкий.

Он вспомнил, как коллеги "шипели о "неприемлемой категоричности" и даже "непрофессионализме", когда на эфире "Свободы слова" он назвал Корнилова в лицо агентом ФСБ. "То есть, и я лично причастен к тяжелым скитаний Корнилова в Украине", – сыронизировал Голобуцкий.

"Донбасс и Россия – родные!" Сбежавший пропагандист похвастался паспортом от Путина
"Донбасс и Россия – родные!" Сбежавший пропагандист похвастался паспортом от Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корнилов выдал фейк о том, что что киевский князь Юрий Долгорукий никогда таковым не был, поскольку пришел в столицу Киевской Руси с территории нынешней России

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир КОРНИЛОВ Алексей Голобуцкий
Место
Россия
Тег
пропаганда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel