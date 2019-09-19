"Донбасс и Россия – родные!" Сбежавший пропагандист похвастался паспортом от Путина

Пропагандист Кремля, политолог с Донбасса Владимир Корнилов похвастался в сети полученным гражданством России, которое ему предоставили вслед за паспортом "ДНР".

Соответствующее фото разместил он в соцсети, на что в своем Telegram-канале обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Долгожданный момент! Я гражданин России. Сказать, что я этого долго ждал и долго шел к этому – это ничего не сказать. Распад моей Родины в 1991 стал для меня трагедией. Я тогда поклялся, что буду работать над тем, чтобы мой родной Донбасс оказался в одной стране с моей родной Россией. Очень надеюсь, что доживу до момента, когда два паспорта сольются в один", – написал Корнилов.

Корнилов похвастался паспортом от Путина Соцсети

"Как мало надо человеку для счастья! То есть, он столько лет тяжело мучился, оказывается, с украинским гражданством – скитался ежедневными эфирами чуть ли не на каждом украинском телеканале, пока благополучно не убежал в 2014!" – отреагировал Голобуцкий.

Он вспомнил, как коллеги "шипели о "неприемлемой категоричности" и даже "непрофессионализме", когда на эфире "Свободы слова" он назвал Корнилова в лицо агентом ФСБ. "То есть, и я лично причастен к тяжелым скитаний Корнилова в Украине", – сыронизировал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корнилов выдал фейк о том, что что киевский князь Юрий Долгорукий никогда таковым не был, поскольку пришел в столицу Киевской Руси с территории нынешней России

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