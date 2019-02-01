''Донбасс ему не нужен!'' В России раскрыли коварный план Путина

Донбасс нужен президенту России Владимиру Путину для влияния на внутреннюю ситуацию в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" выразил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я думаю, что вопрос же совсем не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем угольной отрасли в Ростовской области, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль и интегрировать Донбасс к состав России", – заявил он.

Владимир Путин sud.ua

По мнению Пономарева, оккупация востока нужна для того, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, и для того, чтобы Путину было чем торговаться за Крым.

Илья Пономарев Укринформ

Как отметил оппозиционер, план российского президента в Украине уже был озвучен Виктором Медведчуком.

"Путин, может быть, даже и согласился бы на то, чтобы тем или иным способом Украине дать каких-то денег для того, чтобы она забыла о Крыме, и тогда можно и о Донбассе, и обо всем остальном, и так далее, потому что деньги в России есть", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что смысл аннексии Крыма и оккупации части Донбасса для России состоит в том, чтобы таким образом закрыть Украине перспективу членства в НАТО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram