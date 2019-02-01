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''Донбасс ему не нужен!'' В России раскрыли коварный план Путина

4.4тЧитать материал на украинском

Донбасс нужен президенту России Владимиру Путину для влияния на внутреннюю ситуацию в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" выразил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я думаю, что вопрос же совсем не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем угольной отрасли в Ростовской области, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль и интегрировать Донбасс к состав России", – заявил он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

sud.ua

По мнению Пономарева, оккупация востока нужна для того, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, и для того, чтобы Путину было чем торговаться за Крым.

Илья Пономарев

Илья Пономарев

Укринформ

Как отметил оппозиционер, план российского президента в Украине уже был озвучен Виктором Медведчуком.

"Путин, может быть, даже и согласился бы на то, чтобы тем или иным способом Украине дать каких-то денег для того, чтобы она забыла о Крыме, и тогда можно и о Донбассе, и обо всем остальном, и так далее, потому что деньги в России есть", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что смысл аннексии Крыма и оккупации части Донбасса для России состоит в том, чтобы таким образом закрыть Украине перспективу членства в НАТО.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинИлья Пономарев
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вы уже задрали этими планами от заезжими артистов. Нечего там раскрывать потому, что нет никаких планов в той старой башке, кроме ботокса! Как у Высоцкого "Уколоться и забыться"! А этот залетный пусть уже сменит пластинку. Лично мне все равно, что там делается в башке этого старого маразматпка!
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Белый господин
Белый господин
Кульшин Владимир, проще бросить читать обоз. Это их фишка. Не об "успехах" же майдаунов им писать?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ ВОНЮЧИЕ С ОБОЗа! ВЫ СТЁРЛИ - Я ПОВТОРЮ! 1) Илья Пономарёв не "в России", не врите. 2) Илью Пономарёва знаю лично - он бывал у меня дома на Дмитровском шоссе (контрольный вопрос, можете проверить). Илья Пономарёв - грязная, мерзкая, вороватая и лживая тварь. (можете передать ему от моего имени). :-)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Илью Пономарёва знаю лично. Он бывал у меня дома на Дмитровском шоссе (можете задать ему контрольный вопрос). Илья Пономарёв = грязная, вороватая, тупая мразь. Можете передать ему лично.
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