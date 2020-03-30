Пандемия и связанные с ней ограничения – это проверка не только для нашего здоровья, экономики и мирового порядка, но и огромное испытание для наших отношений. Оказываясь запертыми с людьми, которых, казалось, так любишь и ценишь, мы неожиданно сталкиваемся с раздражением, непониманием и агрессией. И, когда нервная система оказывается даже слабее иммунной, любовные и брачные узы дают трещину…

Яркое подтверждение тому – Китай, где в первые дни отмены карантина число заявлений на развод побило все мыслимые рекорды, а очереди на бракоразводную консультацию расписываются на недели вперед. Как переживают карантин мужчины и женщины и как действовать обоим, чтобы сохранить семью – расскажут специалисты.

Карантин: мужской взгляд.

Руслан Качанов, психотерапевт:

"Несмотря на то, что женщины давно доказали своё право на равенство, мужчины фактически или как минимум подсознательно принимают на себя главенствующую, а значит, и более ответственную роль. Поэтому для них ситуация угрозы жизни и здоровью его рода, а также полная неопределённость в сфере финансовой воспринимается как личная угроза. Смогу ли я дальше работать и содержать семью? Смогу ли помочь в трудной ситуации? Хватит ли моих физических и моральных сил, хватит ли денег?

Более того, новый, пусть и временный жизненный уклад, тоже вызывает опасения и трудности. Удалённая работа размывает временные границы, т.к. выдержать график и не перерабатывать сложно, усложняется коммуникация с коллегами и партнёрами. А вот общения с семьей становится непривычно много, что отвлекает и не даёт погрузиться в работу целиком. Личные границы постоянно нарушаются, и уже спустя 3-4 дня домашнего заточения мужчина чувствует себя подавленным и раздраженным.

Что делать? Напоминать близким, что ваша работа дома – это всё еще работа, как и раньше требующая самоотдачи и сосредоточенности. Договоритесь о чётком графике, во время которого никто не в праве вас отвлекать, просить о помощи или завлекать играми-разговорами. Установите временные рамки, когда вы сможете уединиться еще и физически –работать за закрытой дверью, читать, строить планы или заниматься спортом, пока тренировки в спортзале не возможны.

Не поддавайтесь искушению проверять почту или заканчивать незавершенные проекты в выходные, даже во время сплошного домашнего заточения дни должны быть чётко структурированы и нести разную смысловую нагрузку.

И главное – переведите общение с близкими на качественно иной уровень. Не забывайте: карантин – это новый опыт не только для вас, но и для вашего партнёра, детей и всех, кто живёт с вами на одной территории. Учитесь принимать свои и чужие чувства, не стесняйтесь показывать слабости или даже бессилие, ведь неспособность повлиять на внешние обстоятельства – не ваш недостаток, а всего лишь данность. Карантин – явление временное, а сплочённая любящая семья с вами навсегда."

Карантин. Взгляд женщины.

Оксана Лещенко, психотерапевт:

"Круглосуточное нахождение всей семьи в четырёх стенах – не меньшее испытание и для женщины, не важно, находится ли она в декрете или привыкла к офисной работе. Во время карантина женщина вынуждена стать жонглёром и умело управлять рабочими делами, бытом, которого стало в разы больше, учёбой и досугом детей, не забывая при этом уделять время себе и супругу. Ко всему прочему ресурсов и удобств становится меньше – закрыты учебные заведения, помощь бабушек и няни временно не доступна, даже любимые бьюти-процедуры закрыты на вынужденные каникулы. Привычный круг общения резко и беспощадно сужается – коллеги, подруги и просто знакомые, бывшие частью ваших ежедневных ритуалов, находятся в аналогичной изоляции и поддержать вас могут лишь на расстоянии.

Как не сойти с ума и остаться счастливо замужем в такой ситуации? Прежде всего не геройствовать. Быть круглосуточным поваром, аниматором, уборщицей и совмещать это всё с работой – одинаково вредно как для вашей психики, так и для атмосферы в семье. Упрощайте всё, что можно упростить: по возможности пользуйтесь услугами доставки еды или переложите часть кухонных обязанностей на забытые гаджеты – мультиварку или хлебопечку. С учебой и досугом детей помогут справиться бабушки в онлайн-режиме или специальные приложения, которых полно в бесплатном доступе, а чистоту в доме поддержит робот-пылесос и график дежурств для всех членов семьи.

Находите время на одиночество и на ежедневный, хотя бы простейший уход за собой. Нейтральный маникюр, аккуратная прическа и опрятная одежда плюс полчаса любимой книги или сериала – и ваш личный ресурс восполнен.

Еще одно важное правило: не завышайте ожидания. Да, муж, работающий во время карантина, не сможет весь день посвящать детям или всё починить в одночасье. И да, дети не будут сами себя развлекать с утра и до вечера, ведь закрытое пространство и ограниченность свободы действий – то еще испытание для детской психики. Но на то вы и семья, чтоб вести диалог и договариваться, уметь слышать и помогать. Как сказал Ицхак Адизес, один из наиболее известных бизнес-экспертов в мире: взаимное уважение, доверие и любовь – единственные силы, способные помочь нам пережить трудности!"

И помните: карантин ограничивает нас физически, но не отменяет дружбу и романтику, так что используйте это время с удовольствием!

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