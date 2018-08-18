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Виктор Муженко
Виктор Муженко
Начальник Генштаба ВС УкраиныВсе статьи автора

Добровольцы на линии огня были вне правового поля

3.5т

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил о готовности принимать добровольцев в ряды Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью ВВС Украина.

"В 2014 году многие добровольцы выполняли вместе с военнослужащими совместные боевые задачи, однако когда воинское подразделение получает приказ, то оно стоит и выполняет эти задачи. Что касается добровольцев, то, например, во время угрозы они могут оставить позиции и не понести никакой ответственности за это", - сказал Муженко.

Также он добавил, что "пребывание добровольцев на линии огня было вне правового поля".

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"Стояли и вопросы социальной защиты этих людей - кто в случае гибели выплачивает соответствующие компенсации так, как это делает государство с военнослужащими. К тому же многие спрашивают, а почему они не участники боевых действий?", отметил Муженко

"Мы готовы их принимать в ряды ВСУ. Тогда они имеют определенные внешние атрибуты, а также социальные гарантии от государства", - добавил он.

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Автор
Виктор МуженкоВиктор Муженко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:censor.net.ua
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Комментарии на сайте не модерированы
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Но почему же украинцы - всё время распускают сопли, и голосят на весь свет, о том, что якобы Россия - отняла у них Крым, и - надавала им по соплям на Донбассе?... )
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
мацква помет свой разнесла По всему по миру И гнильем своим парашным Много что покрыла Но в итоге от нее тошнота И только Хер иди грызи, москаль, Место свое помни
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Ильчук Андрей, Просто, укропам - обидно очень... Ведь они же считали себя "героями", но - получили по соплям на Донбассе, и жидко обосралися... )
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Украинцы - беспрестанно отсасывают у своих нерусских хозяев, в надежде получить у них очередную подачку... )
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Banderacaput Sergey, было бы так у нас бы на гербе тоже петухи в зад сношались как это происходит у вас, но мы брезгуем, так что беги и дальше ишаку смокчи, место свое помни, мерзота)))
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