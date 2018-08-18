Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил о готовности принимать добровольцев в ряды Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью ВВС Украина.

"В 2014 году многие добровольцы выполняли вместе с военнослужащими совместные боевые задачи, однако когда воинское подразделение получает приказ, то оно стоит и выполняет эти задачи. Что касается добровольцев, то, например, во время угрозы они могут оставить позиции и не понести никакой ответственности за это", - сказал Муженко.

Также он добавил, что "пребывание добровольцев на линии огня было вне правового поля".

"Стояли и вопросы социальной защиты этих людей - кто в случае гибели выплачивает соответствующие компенсации так, как это делает государство с военнослужащими. К тому же многие спрашивают, а почему они не участники боевых действий?", отметил Муженко

"Мы готовы их принимать в ряды ВСУ. Тогда они имеют определенные внешние атрибуты, а также социальные гарантии от государства", - добавил он.