Cтроительство Крымского моста: россиян предупредили об опасности

Крымский мост будет небезопасен с первого дня его открытия, ведь он строится в небезопасном месте.

"Я думаю обязательно под выборы, даже завтра или послезавтра, они скажут, что уже запустили техническую дорогу, по которой Путин проехал, и уже патриарх благословил, и вообще это самая сакральная дорога, и через эту дорогу мы получаем светлое будущее", – рассказал в комментарии "Обозревателю" генеральный директор телеканала ATR Ленур Ислямов.

Он напомнил, что мост строится на движущихся тектонических плитах, а об опасности строительства на этом участке предупреждали все международные эксперты еще в советские времена.

"Мост на сантиметр уйдет в лево-право и этого уже будет достаточно для того, что по нему ездить нельзя будет. Он будет небезопасен с первого дня", – говорит Ислямов.

Но добавил: "Пусть делают. По нему, если успеют, то успеют выехать к себе в Россию. Вот это они если успеют, а так будут вплавь. Так уже было, вплавь пойдут добираться".

Как ранее сообщал "Обозреватель", завершение строительства Керченского моста нужно Кремлю, чтобы торжественно перерезать ленточку с видом заботы о крымчанах.