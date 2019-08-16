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До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

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В Украине 16 августа будет сухо, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Так, погода испортится на востоке страны. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.

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Похолодание в Украине

Похолодание в Украине

Иллюстрация

В Киеве 16 августа будет также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

До +8: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптическая ситуация в Украине пока не меняется. Конец рабочей недели, 16 августа, будет свежим и местами облачным, жара удержится только на юге.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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