До -5: синоптики дали морозный прогноз по Украине

В пятницу, 19 апреля, в Украине будет опять прохладно, в отдельных регионах прогнозируются ночные заморозки до -5.
Атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей, сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве западных, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Сумской и Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.
В Киеве — небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, на территории Украины в конце недели, 19-21 апреля, температура воздуха будет постепенно повышаться, а со следующей недели, с 22 апреля, потеплеет до +22 градусов.
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