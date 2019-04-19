До -5: синоптики дали морозный прогноз по Украине

В пятницу, 19 апреля, в Украине будет опять прохладно, в отдельных регионах прогнозируются ночные заморозки до -5.

Атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве западных, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Сумской и Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве — небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, на территории Украины в конце недели, 19-21 апреля, температура воздуха будет постепенно повышаться, а со следующей недели, с 22 апреля, потеплеет до +22 градусов.

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