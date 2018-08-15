До +36: синоптики пообещали усиление жары в Украине

В среду, 15 августа, в Украине пройдут дожди, однако в некоторые регионы опять придет адская жара - температура поднимется до +36.

В частности, осадки ожидаются на западе страны. Там станет несколько прохладнее +24 +26. Также прогнозируются и сильные грозы. Ветер западный, 3-8 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

На севере жара не отступит - прогнозируют +28 +34. Ветра практически нет, от 3 до 8 м/с, южно-западный. Ночью температурный минимум будет держаться на уровне 16-18 градусов тепла.

Немного жарче станет на юге +30 +36 градусов. Ветер восточный и восточно-южный. Переменная облачность. Температура ночью будет +19 +23 градусов.

На востоке Украины та же переменная облачность и практически южная жара, +33…+35 градусов. Ночью +13 +20 градусов. Здесь дождя придется еще несколько дней подождать. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные синоптики спрогнозировали, что жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди. Начало осени также ожидается дождливым.