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До +33: синоптик дала знойный прогноз по Украине 

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В среду, 5 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем ожидается +24... +29 градусов, на востоке и юге +28... +33 градуса.

В большинстве областей прогнозируются дожди и ливни, грозы, а во время них — шквалы и град.

До +33: синоптик дала знойный прогноз по Украине 

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

В северо-восточной части Украины, Сумской, Харьковской областях будет без существенных осадков.

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Зальет дождями: синоптики дали мокрый прогноз по Украине

В среду в восточных областях предполагается порывистый, до сильного, ветер.

В Киеве 5 июня местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью +17... +19 градусов, днем будет +25... +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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