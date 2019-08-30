До +32: синоптик дала жаркий прогноз по Украине на выходные

В Украине 31 августа и 1 сентября будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, при этом над севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха будет высокой, днем ожидается +26 +32 градуса.

Жаркая погода 24 канал

В Киеве в выходные дни будет преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа и 1 сентября вероятность локального дождя с грозой.

"Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1 сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистой", - отметила Диденко.

Температура воздуха в столице в выходные дни предполагается высокой, +28 +30 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, уже появились прогнозы погоды на начало осени в Украине. По данным Укргидрометцентра, первые недели сентября порадуют теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ожидать похолодания.

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