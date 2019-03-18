До +28: ученые дали аномально теплый прогноз по Украине

Весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, однако апрель начнется с похолодания.
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова на конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
В конце марта – начале апреля ученые пообещали кратковременное снижение температуры. Отмечается, что возможны даже заморозки.
Погода в Украине
Politeka
"Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°", – дала прогноз Мартазинова.
Апрель порадует украинцев средней месячной температурой на 2 градуса выше нормы. В разных регионах столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла.
"В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками", – предупредила она.
При этом, в мае температура также поднимется на 2-3 градуса выше обычного. На западе прогнозируют 15-17 градусов тепла, а на остальной территории ожидают 17-18 градусов со знаком "плюс".
Отмечается также, что количество осадков будет постепенно сокращаться, и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.
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