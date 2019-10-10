До +25: синоптик сообщила, когда в Украину придет бабье лето

На территории Украины 11 октября ожидается теплая погода, а на Покров, 14 октября, наступит бабье лето, будет +20 +25 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня температура воздуха составит +12 +16 градусов, на юге +15 +20 градусов.

Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковщины, и еще в центре, кроме Винницкой области. На Западе и Севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных.

Осенняя погода 24 канал

В Киеве 11 октября ожидается свежая погода, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого.

По прогнозу Диденко, в субботу-воскресенье ожидается +16 +23 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, улучшения погоды в Украине, которое наступит во второй декаде октября, будет долгим.

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