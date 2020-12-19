Прогноз погоды в Украине на январь: народный синоптик назвал даты морозов и снега

Погода в январе может быть морозной и снежной, а в последней декаде месяца возможно понижение температуры до -22 градусов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Волна существенного похолодания ожидается с 22 по 27 января, уточнил он (чтобы посмотреть диаграмму, составленную им, проскролльте до конца этой новости).

Согласно расчетам народного синоптика, с 1 по 4 января будут преобладать небольшие минусовые температуры – до -3 градусов. 1-2 января пройдет небольшой снег.

С 5 по 12 января начнется период незначительного потепления. По прогнозам Горбаня, воздух в эти дни может прогреваться до +2 градусов. 5 и 10 января возможен снег с дождем, 8 января – дождь.

С 13 по 15 января температура понизится на 1-2 градуса и установится вблизи 0 градусов. 13 января возможен снег с дождем.

С 16 по 31 января температура будет ежедневно понижаться в среднем на 1-1,5 градуса. Днем 21 января ожидается 11 градусов мороза, ночью – до -17 градусов.

26-27 января станут самыми холодными днями этого периода. "Днем будет около 15 градусов мороза, ночью до 22 градусов мороза", – уточнил народный синоптик.

По его прогнозам, снег может пройти 16, 18, 21, 22 и 30 января. Горбань сообщил, что делал расчет для региона Киев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая, католическое и православное Рождество и Новый год. В частности, они сообщили, что снега можно ждать только 1 января.