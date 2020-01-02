До 20 см снега: синоптики дали точный прогноз до конца зимы в Украине

В Украине январь и февраль 2020 года будут не очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает "Сегодня". Зимние месяцы в наступившем году будут теплее нормы.

"Из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и эта зима не станет исключением. Изменения климата в Украине приводят к сдвигу сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или наоборот – внезапные похолодания в теплый", – рассказал Кульбида.

Новости Появился точный прогноз погоды на Рождество в Украине

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова в свою очередь прогнозирует крепкие морозы в первой декаде января. Температура воздуха в северных регионах может снизиться до -20 градусов, а на остальной территории до -10.

Во второй половине января в Украину придет потепление. Февраль принесет кратковременные резкие похолодания, однако все равно будет мягким.

"В начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", – уточнила Мартазинова.

А вот народный синоптик Украины Леонид прогнозирует более длительный морозный период.

"Почти весь январь будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года. Оно будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов, и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов. С 23 стремительно потеплеет до -1-3 градусов, а 29-31 числа ожидается оттепель", – отметил синоптик.

Снег Горбань спрогнозировал 3 января – в среднем выпадет 6-8 см, 8-10 января – 5-10 см, на Старый Новый год (14 января) – 6-8 см. Затем неделя морозных и ясных дней, а после Крещения (19 января) осадки возобновятся.

По словам народного синоптика, 1-4 февраля выпадет до 7 см снега, с 5 февраля резко похолодает на 10 дней. Ночные морозы достигнут сперва -15 градусов, а 12-13 февраля -20 градусов.

Циклон принесет снегопады, в результате которых выпадет до 10 см снега. А с 16 по 19 февраля Украину и вовсе завалит снегом, выпадет до 20 см. Ночью похолодает до -18 градусов и ниже. 27-28 февраля его выпадет еще 4-5 см.

Погода в Украине РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине может установиться настоящая зимняя погода – похолодает до 20 градусов мороза.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram